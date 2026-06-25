З нагоди свята телеведучий опублікував в інстаграмі серію атмосферних знімків, зроблених на вулицях американського мегаполіса.

До слова Остапчуки після переїзду до Канади придбали нове розкішне авто й показали його фото

На фото подружжя позує разом із півторарічним сином Тимофієм. Попри дощову погоду, пара продемонструвала на камеру теплі почуття та ніжні поцілунки.

Кохана, вітаю з Днем народження. Дякую Всесвіту, що подарував зустріч з Тобою. Будь найщасливішою,

– звернувся до обраниці Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук з Катериною та сином / фото з інстаграму

Сама Катерина також прокоментувала своє 26-річчя, зазначивши, що вперше зустріла цей день без внутрішньої тривоги та сліз.

Це перший день народження, перед яким я не плакала. Не знаю, це внутрішня стабільність чи прийняття дорослішання. Але якщо не жартувати про вік, то для мене 26 – це ще дуже мало, а я вже стільки всього встигла,

– поділилася блогерка.

Катерина Остапчук / фото з інстаграму

Окрім романтичних привітань, шоумен порадував дружину коштовним подарунком. Катерина похизувалася в соцмережах новою сумкою від культового бренду Chanel. Володимир придбав для коханої рідкісну модель із твіду Spring 2019 року, створену Карлом Лагерфельдом.

Сьогодні вартість такої колекційної речі у відмінному стані на ресейл-платформах може сягати близько 5 350 євро, що в еквіваленті становить понад 270 тисяч гривень.

Подарунок від чоловіка / фото з інстаграму

Чоловік також подарував своїй красуні півонії, а пообідали вони в розкішному ресторані на честь свята.

Святкування дня народження / фото з інстаграму

Що відомо про шлюб Володимира та Катерини Остапчук?

Володимир Остапчук та блогерка Катерина (у дівоцтві Полтавська) офіційно узаконили свої стосунки у 2023 році. Цей шлюб став третім для телеведучого.

Подружжя активно займається спільними бізнес-проєктами та виховує сина Тимофія. Пара часто ділиться з підписниками подробицями свого побуту, сімейними подорожами та кадрами зі спільних фотосесій.

Нагадаємо, що дружина Остапчука приголомшила ціною своєї прикраси Tiffany.