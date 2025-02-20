3-5 тысяч долларов в месяц: звезда "Женского Квартала" раскрыл свои доходы

Украинский актер и юморист Владимир Шумко рассказал о своем ежемесячном заработке. Как оказалось, мужчина полностью обеспечивает свою семью.

Также он признался, на что тратит заработанные средства. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Славы Демина.

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Среди основных расходов Владимира Шумко с женой является аренда дома, что составляет около 1000 долларов, заправка двух автомобилей и бытовые вещи.

Сейчас мой средний месячный заработок составляет 3-5 тысяч долларов. Иногда может быть на пару тысяч больше,

– поделился шоумен.

Основным источником его дохода сейчас являются корпоративы. Владимир добавил, что его жена Анна также имеет определенный доход от работы в театре, когда есть спектакли, но основным кормильцем в семье остается мужчина.

Интервью с Владимиром Шумко: смотрите видео онлайн

Отметим, недавно о своих доходах рассказала одна из самых популярных украинских интервьюеров Рамина Эсхакзай. Ее максимальный месячный заработок с ютую-канала достигает 20 тысяч долларов. Из них от 4 до 6 тысяч долларов приносит монетизация за просмотры, остальные – рекламные интеграции.