Зеленский встретился с Притулой и раскрыл детали их разговора

Владимир Зеленский встретился с Сергеем Притулой. Президент Украины отметил, что разговор был содержательным.

О встрече с Притулой глава государства сообщил на своей странице в инстаграме.

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Владимир Зеленский поблагодарил Сергея Притулу за готовность поддерживать Украину там, "где активности государственных институтов сейчас недостаточно".

Обсудили образовательные проекты, большую государственную поддержку для "Пласта" и других таких патриотических организаций. Обсудили также общественные предложения к организации таких наших системных возможностей, как экспорт украинских вооружений, взаимодействие государства и благотворительных фондов в вопросах военных закупок,

– рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет поддерживать волонтерскую деятельность украинцев.

Владимир Зеленский и Сергей Притула / Фото из инстаграма президента

Когда раньше встречались Зеленский и Притула?

Напомним, что Владимир Зеленский и Сергей Притула встречались в январе. Волонтер поблагодарил президента "за предметный разговор о важности работы волонтерского движения в укреплении обороноспособности страны".

Впоследствии Притула рассказал, что обсудил с Зеленским волонтерские инициативы, которые должны помочь украинским военным.

По словам волонтера, благотворительные фонды объединили свои усилия ради инициативы, "чтобы позволить на законодательном уровне военным частям использовать благотворительные фонды как закупщиков в интересах военных частей с нулевой маржой".