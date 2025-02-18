Анатолий Анатолич жестко раскритиковал беглеца Волошина, который спел о тоске по Украине

На днях блогер Александр Волошин, который незаконно выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения, анонсировал новую песню. В композиции он поет о том, как скучает по Родине.

Об этом уже высказался украинский шоумен Анатолий Анатолич. Он признался, что ему не нравится. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущего.

Вас также может заинтересовать Он уехал, – Кошевой рассказал, куда исчез "Тамбовский волк", который работал в "Квартале 95"

Так, Александр Волошин в своем инстаграме сообщил, что 24 февраля выйдет его песня "Ненька".

Отрывок из композиции Александра Волошина

Что ты, как ты моя Ненька?

Почему мой дом от меня так далеко

Почему жизнь моя словно аист

Почему смотришь в небосвод?

Молиться за меня не забывай, помни

После этого Анатолий Анатолич вышел в инстаграм-сторис, где высказался о Волошине и его треке.

Мне очень не нравится, что люди, которые сознательно съеб*лись, нарушив закон, приобретя себе выезд каким-то образом, они лезут в украинское медиаполе. И сейчас он еще будет на монетизации со своего трека зарабатывать, а неокрепшие умы будут слушать его музыку о том, как он скучает по неньке Украине где-то на Бали или в Варшаве. Это кринж, когда человек, который съеб*лся, постит песню о том, как он скучает по Украине,

– отметил телеведущий.

Анатолий Анатолич высказался о новой песне Волошина: смотрите видео онлайн

Что известно о бегстве Александра Волошина из Украины

Блогер, по данным журналистки Рамины Эсхакзай, выехал из Украины 31 июля 2024 года "как водитель микроавтобуса Volkswagen от субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам".

Александр воспользовался системой "Шлях", туда его зарегистрировало так называемое ООО "Рос Транс". Этой системой он пользовался и раньше, когда выезжал за границу, но тогда использовал другие направления деятельности.