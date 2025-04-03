Была мощная борьба, – YAKTAK с командой получили разрешение от Минкульта на выезд за границу

YAKTAK объявил обновление относительно своего европейского концертного тура после длительного ожидания разрешения от Минкульта на выезд за границу. Он сообщил, что наконец получил нужные документы для выезда.

Ярослав признался, как проходил этот процесс. Также певец назвал новые даты своих зарубежных концертов. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

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YAKTAK и его команда получили официальное разрешение на 8 апреля, хотя первый концерт должен был состояться еще 7 марта.

Это была мощная борьба. Именно тогда, когда мы должны были выехать, изменились правила, появилось много нюансов и дополнительных структур, от которых нужно было получить подписи. Весь месяц нам обещали положительный ответ "со дня на день" "уже завтра" или "после выходных",

– отметил исполнитель.

Команда показала афиши с датами новых выступлений. Подтвержденные концерты: 08.04 – Варшава; 09.04 – Люблин; 11.04 – Катовице; 12.04 – Легница и 13.04 – Торунь.

Тур охватит и другие города Европы: Ополье, Ченстохову, Познань, Бельско-Бялу, Гданьск, Лодзь, Краков, Вроцлав, Брно, Прагу и Берлин. Дополнительно запланированы выступления в Кельне, Франкфурте, Антверпене, Париже, Цюрихе и Милане в мае.

В то же время, концерты в Кельце и Сосновце пришлось отменить.

Артист планирует объявить новые даты для выступлений в Щецине, Кошалине, Амстердаме, Люксембурге, Бухаресте, Будапеште, Кошице, Штутгарте, Жешуве и Остраве после получения подтверждений от концертных площадок.

Новые даты зарубежного тура YAKTAK / Фото из инстаграма музыканта

Напомним, с начала марта Министерство культуры Украины внесло изменения в процедуру получения разрешений на выезд артистов за границу.

Что именно изменилось:

Обращение теперь направляют в профильные институты для начальной проверки (кинодеятели – в Госкино, медийщики – в Гостелерадиокомпанию);

Документы нужно подавать минимум за 15 дней до запланированного выезда;

Необходимые документы: приглашение и военно-учетный документ;

Письмо содействия для пересечения границы подписывает лично министр или исполняющий его обязанности;

Максимальный срок пребывания за границей – 60 дней;

ФОПы могут подаваться на выезд только если зарегистрированы и работают не менее трех лет.

Министерство также разрабатывает отдельный алгоритм для артистов, которые выезжают с целью сбора средств для ВСУ. В таких случаях по возвращении нужно будет отчитываться о собранных суммах и их назначении.