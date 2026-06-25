Меня это очень раздражает, – Зендея откровенно рассказала, как Том Холланд действует ей на нервы

Не так давно стало официально известно, что Зендея и Том поженились. Пара не входит в подробности, ведь, видимо, хочет скрыть своё счастье от посторонних глаз прессы и публики.

Но, несмотря на всё это, актриса рассказала изданию Newsweek, что её раздражает в возлюбленном. Оказалось, что "Человек-паук" не любит, когда девушка играет в видеоигры.

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Но все же они вместе играют в видеоигру о Человеке-пауке от Insomniac. Сейчас Зендея самостоятельно проходит сюжетный режим, а вот Том уже давно во всем разобрался. Именно это и становится "яблоком раздора" в паре.

Я очень раздражаюсь, потому что хочу пройти её полностью сама. А он пытается подойти типа: "Давай я тебе помогу",

– сказала девушка.

Сама же Зендея отвечает, что сделает это сама и не нуждается в помощи возлюбленного. Но всё же был случай, когда актриса всё-таки согласилась на предложение помощи. Это произошло из-за того, что уровень действительно "был сложным".

Интересно, что поклонники сразу сравнили эту историю с отношениями Питера Паркера и Эм-Джей из комиксов.

А дальше произошёл ещё более крутой поворот. Разработчики игры — Insomniac Games – пригласили девушку посетить студию в Бербанке на экскурсию. Тома, похоже, не пригласили.

Напомним, недавно на красной дорожке в Берлине Зендея продемонстрировала обручальные кольца после новостей о свадьбе с Холландом.