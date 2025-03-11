Жена Остапчука умилила фото 3-месячного сына и призналась, как изменилась ее жизнь

10 марта сыну Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской исполнилось 3 месяца. По этому случаю женщина показала его новые фото.

Кроме того, она рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу жены Владимира Остапчука.

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Так, Екатерина поздравила малыша с праздником и назвала Тимофея "лучшим мужчиной в мире". Она заметила, что первые месяцы после рождения сына были для нее сложными, и иногда она просыпалась и засыпала плача, но убеждена, что родить сына – это ее лучшее решение за 24 года.

Каждая твоя улыбка делает мой мир лучше, а любые проблемы – неважными. Если бы не ты, я бы никогда не узнала, что такое настоящее счастье, потому что его действительно нельзя купить за деньги. Обожаю тебя, лучшая версия меня,

– написала Полтавская.

Екатерина Полтавская показала новые фото сына и высказалась об изменениях в жизни после рождения малыша / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Владимира и Екатерины Остапчук

Тимофей Остапчук родился 10 декабря 2024 года в киевском роддоме с весом 3020 граммов и ростом 53 сантиметра.

Для Владимра Остапчука это уже третий ребенок, а для его жены Екатерины – первенец.

Чтобы справиться с заботами о новорожденном, супруги наняли няню, которая помогает им с уходом за малышом.

У Тимофея есть гемангиома – доброкачественное сосудистое образование на ножке. По словам Екатерины Остапчук, это можно будет удалить лазером после того, как ребенку исполнится год, хотя большая часть такого образования может исчезнуть и сама собой.

Напомним, в конце февраля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ударила по селу, где Остапчук живет вместе с женой и новорожденным сыном Тимофеем.