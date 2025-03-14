Сыновья в Испании, а дочери в Украине: жена Усика объяснила, почему их дети не живут вместе

Семья боксера Александра Усика вынужденно живет по разным странам. Екатерина Усик рассказала, почему сложилась такая ситуация и как удается удержать отношения в семье.

Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей. Во время полномасштабной войны сыновья – 12-летний Кирилл и 10-летний Михаил – живут в Испании с бабушкой и дедушкой, а дочери – 15-летняя Елизавета и 1-летняя Мария – в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Екатерина Усик объяснила, что сначала она с Александром хотела забрать сыновей в Украину, но забеременела четвертым ребенком. Даже с няней ей самой сложно заниматься воспитанием детей.

К тому же Екатерина не хотела бы, чтобы ее родители и сыновья переживали обстрелы. В Испании они в безопасности, также они изучают другие языки, получают образование.

Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и что так рано мои мальчики уедут от меня, я бы никогда не поверила. Первый, наверное, год, мы с Саней постоянно "забираем, забираем", а потом я забеременела Машей. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. Как вместе? Я здесь одна. Мне не хватает самой ресурса,

– призналась жена боксера.

Екатерина добавила, что навещает сыновей в Испании примерно каждые два месяца на две недели. Старший сын Кирилл был в Украине только один раз с начала полномасштабной войны, а младший даже не видел новорожденную сестру вживую.

"Я каждые полтора месяца выезжаю к ним где-то на 2 недели. И они должны где-то в апреле ко мне... Миша еще не видел Машу, и мой отец еще не видел Машу вживую. Они приедут и ее увидят впервые", – рассказала Екатерина Усик.



Екатерина Усик с дочерью / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Жена Александра Усика добавила, что не хочет жить в любой другой стране. До полномасштабной войны она не представляла, как любит Украину. Старшая дочь Елизавета тоже не хочет выезжать – здесь она учится, имеет друзей, занимается спортом.



Екатерина Усик с сыновьями / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Напомним, отношения супругов началось еще в юном возрасте – Екатерине тогда было всего 15 лет. Александр и его жена рассказали подробнее, как зарождались их отношения.