Жених Никитюк впервые высказался о роли отца и как на это влияет служба
Избранник Леси Никитюк Дмитрий Бабчук поделился, как чувствует себя в статусе папы. Он также признался, как удается совмещать отцовство и службу.
Дмитрий Бабчук пообщался с поклонниками в инстаграм-сториз и ответил на популярные вопросы. Они касались отцовства и службы, передает Show 24.
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Жених Леси Никитюк рассказал, что хорошо чувствует себя в статусе отца. Он признался, что хотел бы проводить время с сыном постоянно, но из-за службы это не удается.
Вообще хорошо, но желание есть быть рядом 24/7 всегда, но пока не имеем такой возможности. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький,
– поделился Дмитрий Бабчук.
Дмитрий Бабчук о родительстве / Фото из инстаграм-сториз
Дмитрий Бабчук об отцовстве / Фото из инстаграм-сториз
Мужчина также рассказал о специфике своей деятельности. Он объяснил, что не проводит все время на войне, а выполняет задачи и имеет время на отдых.
"Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного отдыха, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а и в перерывах еще ездим на курсы за границу", – поделился Бабчук.
Дмитрий Бабчук о службе / Фото из инстаграм-сториз
Леся Никитюк стала мамой
- Леся Никитюк долгое время скрывала свою беременность. Но впоследствии появилась в нежной фотосессии, где рассказала о том, что ожидает первенца.
- Уже через несколько дней стало известно, что ведущая стала мамой. У Леси Никитюк и ее жениха Дмитрия Бабчука родился сын. От инсайдеров стало известно, что пара назвала малыша Орестом.
- Звезда делилась, что материнство ощущается для нее отпуском. Ведь после напряженных графиков и постоянных съемок, быть с малышом для нее – словно курорт.