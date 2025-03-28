Станет первым после Евровидения-2025: Ziferblat анонсировали большой концерт под открытым небом

Представители Украины на Евровидении-2025 Ziferblat вернутся на сцену культурного пространства "В'ява". Это будет их первое выступление после песенного конкурса.

Коллектив Ziferblat в третий раз выступят на сцене "В'ява", пишет Show 24. Группа, которая в прошлом году стала открытием для украинской музыкальной сцены, удивит зрителей живым выступлением.

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Выступление музыкантов запланировано на 23 мая. Это будет первое большое шоу Ziferblat в Киеве после Евровидения-2025 в Швейцарии.

Группа будет выступать с конкурсной песней Bird of Pray, дуэтным хитом с Tember Blanche "До сих пор и навсегда", самыми популярными песнями из дебютного альбома "Превращение" и другими треками.



Ziferblat / Фото из инстаграма группы

Концерт начнется через два часа после открытия дверей, в 20:00. Культурное пространство "В'ява" расположено возле Оранжереи на ВДНХ. Рядом есть укрытие. Ближайшая станция метро – "Выставочный центр".

Ziferblat готовится к Евровидению