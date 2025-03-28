Станет первым после Евровидения-2025: Ziferblat анонсировали большой концерт под открытым небом
- Ziferblat анонсировали большой концерт под открытым небом на сцене культурного пространства "В'ява" в Киеве 23 мая, что станет их первым выступлением после Евровидения-2025.
- Группа выступит с песней Bird of Pray, дуэтным хитом с Tember Blanche и треками из дебютного альбома "Перетворення".
Представители Украины на Евровидении-2025 Ziferblat вернутся на сцену культурного пространства "В'ява". Это будет их первое выступление после песенного конкурса.
Коллектив Ziferblat в третий раз выступят на сцене "В'ява", пишет Show 24. Группа, которая в прошлом году стала открытием для украинской музыкальной сцены, удивит зрителей живым выступлением.
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Выступление музыкантов запланировано на 23 мая. Это будет первое большое шоу Ziferblat в Киеве после Евровидения-2025 в Швейцарии.
Группа будет выступать с конкурсной песней Bird of Pray, дуэтным хитом с Tember Blanche "До сих пор и навсегда", самыми популярными песнями из дебютного альбома "Превращение" и другими треками.
Ziferblat / Фото из инстаграма группы
Концерт начнется через два часа после открытия дверей, в 20:00. Культурное пространство "В'ява" расположено возле Оранжереи на ВДНХ. Рядом есть укрытие. Ближайшая станция метро – "Выставочный центр".
Ziferblat готовится к Евровидению
- Тем временем после победы в Нацотборе коллектив готовится к выступлению на Евровидении. 10 марта Ziferblat представил обновленную, "отремонтированную" версию конкурсной песни, где появилось больше динамики и интересных эффектов.
- Участники группы также сообщили, что сформировали режиссерскую команду, которая будет заниматься их номером. Они не назвали деталей, но заверили, что он будет кардинально другим, чем на Нацотборе.
- Уже известно, что Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения под номером 5.