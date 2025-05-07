Мальвы и сердца, которые невозможно разбить: что символизируют костюмы Ziferblat для Евровидения

В Швейцарии активно готовятся к Евровидению. Украинская группа Ziferblat провела первую репетицию на главной сцене. Стало известно, какими будут костюмы музыкантов и что они означают.

Создателем костюмов для представителей Украины стал Иван Фролов – основатель бренда Frolov, в образах которого появлялись мировые звезды – от Бейонсе до Сабрины Карпентер и Дуа Липы. Иван Фролов "одевал" и других звезд Евровидения – Джамалу, Тину Кароль и других. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Общественное.

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Иван Фролов рассказал, что костюмы для Ziferblat имеют особые элементы. Это панковые пояса с металлическими вставками и кристаллами Swarovski. Также на костюмах вышиты мальвы, которые создала художница Наталья Сойко.

В номере для Евровидения не будет цветов и зелени, как это было на Нацотборе. Но эти элементы хотелось сохранить, поэтому они воспроизведены на костюмах музыкантов, как рассказал дизайнер. К тому же мальва – особый цветок, символизирующий перерождение.

Иван Фролов заметил, что цвета каждого костюма были подобраны под предпочтения музыкантов и цвета в номере. Каждый из артистов должен был выделяться, а цвет костюма был бы его собственным символом.

У костюмов участников группы и бэк-вокалисток есть общий элемент, что важен и для самого бренда – сердце. У Валентина в форме сердца изгибается воротник рубашки, а у Даниила есть специальное украшение. Интересно, что оно сделано не из настоящего зеркала.

Это металл, который отполирован до зеркального блеска. И это тоже определенный символизм тех сил духа, которые у нас есть. Наши сердца отражают все, что происходит в мире, но их невозможно разбить,

– отметил Иван Фролов.

Костюмы Ziferblat для Евровидения / Фото Общественного

Что известно о номере

Режиссером номера группы Ziferblat стала Мария Коростелева. Она поделилась, что для создания концепции вдохновлялась украинскими легендами и мифами. В частности, образом соловья, который символизирует пробуждение нового дня.

Было много украинских рассказов, где этого соловья пытались спрятать в клетку, убить, куда-то увезти. И все равно он пел. И для меня это символично, что наша украинская песня несется. Ее продолжает слышать другие люди, и жизнь продолжается,

– рассказала Мария Коростелева.

В номере сохранится стилистика 70-х, а также будет передана айдентика, и ДНК самого бренда Ziferblat.