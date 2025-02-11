Игорь Кондратюк прокомментировал победу Ziferblat в Нацотборе: что им посоветовал продюсер

Продюсер Игорь Кондратюк поделился мыслями относительно Нацотбора-2025. Он оценил победителей и дал совет группе Ziferblat.

Игорь Кондратюк не считает, что Национальный отбор на Евровидение-2025 был лучшим. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". По мнению продюсера, в Нацотборе не было ни одной песни-хита или яркого исполнителя. Однако некоторые выступления были удачными.

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"Нынешний Нацотбор не был лучшим. Здесь я согласен с критиками: мы так и не услышали хитовой песни, которая бы зажгла Евровидение в Швейцарии. Более того, не увидели яркого и оригинального артиста, которым в свое время стал MELOVIN. В то же время некоторые постановки были на высоком уровне, как и сценарные и режиссерские решения шоу", – сказал Игорь Кондратюк.

Кондратюк высказался о победе группы Ziferblat и дал им важный совет накануне поездки в Базель.

Ziferblat, по моему мнению, одержали победу вполне прогнозируемо. Несмотря на равный состав участников и их песни, именно их музыка была самой интересной. Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква "Z" во время войны воспринимается как символ российского фашизма,

– отметил продюсер.

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