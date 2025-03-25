Евровидение ждет: группа Ziferblat представила акустическую версию конкурсного трека Bird of Pray

Представители Украины на Евровидение-2025 в начале месяца презентовали обновленную версию конкурсной песни. Теперь же Ziferblat распространил акустическую версию Bird of Pray.

Также группа презентовала атмосферный клип на этот трек. Сообщает Show 24 со ссылкой на официальный ютуб-канал Евровидения.

Интересно Alyona Alyona призналась, хочет ли во второй раз поехать на Евровидение

Новая версия Bird of Pray отличается минималистичным звучанием без бэк-вокала. Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков сделали акцент на нежном инструментальном сопровождении, где основой композиции стала партия пианино.

Под клипом на видеоработу музыканты обратились к европейской аудитории с важным посланием о поддержке Украины.

Мы надеемся подарить вам эмоции, которые вы, возможно, забыли или, возможно, никогда раньше не испытывали. Для нас сцена Евровидения – это больше, чем просто выступление – это платформа для обмена важными сообщениями с миром. И наш главный месседж таков: не забывайте о реальности, с которой Украина продолжает сталкиваться. Несмотря на то, что мир может устать или отвлечься, наша борьба остается ежедневной. Нам все еще нужна ваша поддержка, ваше понимание и ваше сочувствие,

– отметили музыканты.

Также Даниил, Валентин и Федор выразили слушателям благодарность за поддержку украинской музыки.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Для справки! Для Ziferblat это уже третья попытка представить страну на международном песенном конкурсе. В 2024 году они даже заняли второе место в Нацотборе.

Евровидение-2025 состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы международного песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а финал – 17 мая 2025 года.