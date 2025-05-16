"Маленький принц" на сцене Евровидения: образ солиста Ziferblat покорил зрителей

На днях Ziferblat выступил в первом полуфинале Евровидения-2025, где привлек к себе внимание благодаря яркому номеру и уникальным сценическим образам.

Выступление украинской группы мгновенно вызвало волну обсуждений в соцсетях. Зрители начали искать культурные параллели. Чаще всего звучало имя Маленького принца из книги Антуана де Сент-Экзюпери, пишет Show 24.

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Так, коллаж с Даниилом Лещинским и Маленьким принцем, который генерировал ИИ, уже разлетелся по сети и поклонники отметили, что нежность, светлые тона образа и атмосфера действительно перекликались с классическим литературным героем.

Даниила Лещинского сравнили в сети с Маленьким Принцем / Скриншот с Threads

Как создавали сценические костюмы Ziferblat

Над этим работал дизайнер Иван Фролов. По его замыслу, главным элементом стала мальва – растение, которое в украинской культуре олицетворяет нежность, устойчивость, надежду и обновление. На костюмах она изображена в виде розовых цветов, инкрустированных кристаллами Swarovski, которые будто "прорастают" из ткани – это символ несокрушимости.

Важной деталью также стали зеркальные сердца. Например, на рубашке Валентина Лещинского воротник стилизован в форме сердца, а у Даниила – украшение, перекликается с отделкой корсетов беквокалисток. Эти элементы созданы не из стекла, а из металла, отшлифованного до зеркального блеска – именно так когда-то изготавливали зеркала в средневековье. По словам дизайнера, это метафора силы духа.

Цветовая палитра костюмов была подобрана с учетом сценографии и личных предпочтений музыкантов. Каждый из участников имел собственный уникальный цвет, что подчеркивал индивидуальность, одновременно образуя гармоничное визуальное единство.

Особое внимание команда уделила корсетам, которые были разработаны таким образом, чтобы не ограничивать дыхание и не мешать пению. Декорирование и украшения для образов создавали в партнерстве с ювелирным брендом SOVA.