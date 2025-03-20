Звезда "Лиги смеха" присоединился в ряды ВСУ
- Комик Сергей Вавилов из команды "Воробей" присоединился к ВСУ, но не афишировал это публично.
- Ранее Вавилов активно поддерживал армию, собирая средства на нужды военных.
Участник команды "Воробушек", победившей в "Лиге смеха", присоединился к ВСУ. Комик Сергей Вавилов пополнил ряды армии, но не афишировал эту информацию публично.
Юморист Сергей Вавилов мобилизовался в армию. Об этом сообщил его коллега Василий Байдак в подкасте "СучЦукрМуз", передает Show 24.
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Василий Байдак рассказал, где сейчас участники группы "Воробушек", победившей в телешоу "Лига смеха". Оказалось, что один из мужчин служит.
Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит,
– рассказал Василий Байдак.
Сергей Вавилов / Фото из инстаграма Сергея Вавилова
Ранее Сергей Вавилов активно поддерживал армию. Он собирал средства на нужды ВСУ и участвовал в акциях в поддержку военнопленных. Сейчас юморист не комментировал свою мобилизацию.
Кто еще из звезд недавно присоединился к армии
- Тренер и участник "Лиги смеха", украинский актер и юморист Игорь Ласточкин мобилизовался в ВСУ. Об этом он сообщил в феврале 2025, показав свой военный билет.
- Ряды войска также пополнил певец Миша Крупин. Он принял присягу в день годовщины полномасштабного вторжения.