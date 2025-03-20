Звезда "Лиги смеха" присоединился в ряды ВСУ

Участник команды "Воробушек", победившей в "Лиге смеха", присоединился к ВСУ. Комик Сергей Вавилов пополнил ряды армии, но не афишировал эту информацию публично.

Юморист Сергей Вавилов мобилизовался в армию. Об этом сообщил его коллега Василий Байдак в подкасте "СучЦукрМуз", передает Show 24.

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Василий Байдак рассказал, где сейчас участники группы "Воробушек", победившей в телешоу "Лига смеха". Оказалось, что один из мужчин служит.

Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит,

– рассказал Василий Байдак.



Сергей Вавилов / Фото из инстаграма Сергея Вавилова

Ранее Сергей Вавилов активно поддерживал армию. Он собирал средства на нужды ВСУ и участвовал в акциях в поддержку военнопленных. Сейчас юморист не комментировал свою мобилизацию.

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