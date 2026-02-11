Почему звук в зале и эфире Нацотбора-2026 отличался: объяснение известного звукорежиссера

Зрители Нацотбора на Евровидение-2026 заметили, что на видео выступления некоторых исполнителей звучали лучше, чем во время прямого эфира. Сами артисты тоже отмечали, что их выступления подали не так, как они ожидали.

Звукоинженер, который работал на нынешнем Нацотборе с певицей LELEKA, объяснил, почему звук в зале и эфире может сильно отличаться. Об этом музыкальный продюсер написал в Threads.

Так, по словам Андрея, в прямых эфирах с живым исполнением, а иногда и с предварительно записанным материалом, всегда есть три отдельные звуковые миксы, которые абсолютно независимы друг от друга. Их создают разные звукоинженеры.

Есть мониторный звук, который артисты слышат в своих наушниках (IEM), чтобы иметь возможность контролировать собственный голос. Кроме того, есть звук в зале для публики и жюри и эфирный звук, который слышат зрители дома по телевизору, телефону или наушниках.

Инженеры артистов могут давать свои рекомендации и пожелания инженерам всех этих 3 миксов, но финально все микшируют именно инженеры технического продакшна, который отвечает в целом за звук всего проекта,

– объяснил музыкальный продюсер.

Звукоинженер, который работал на Нацотборе-2026, объяснил разницу между звуком в зале и эфире / Скриншот с Threads

В другой публикации он добавил, что все конкурсанты Нацотбора были в равных технических условиях, которые предоставило Общественное и технический подрядчик, который обеспечивает все необходимое оборудование на съемках.

Почему видео из зала кажется "лучшим"?

На первый взгляд, может показаться, что звук на видео, снятых в зале, лучше, чем в прямом эфире. Это объясняется акустикой и физикой звука.

Дело в том, что звук в большом зале формируют мощные акустические системы, расположены высоко, чтобы не мешать камерам. Также он отражается от стен и потолка, добавляя реверберацию. К этому добавляются шум световых приборов, обогревателей и зрителей.

Когда видео снимают на телефон, все эти звуки попадают в микрофон вместе. В результате мелкие нюансы вокала почти не слышны, недостатки интонирования или неравномерность динамики голоса. Голос может казаться более глубоким из-за дополнительных низких частот в зале.

Почему видео из зала кажется "лучше", чем в прямом эфире Нацотбора-2026 / Скриншот с Threads

Что слышит зритель дома?

В эфирном миксе голос артиста подается непосредственно с микрофона.

Это похоже на просмотр "под микроскопом": слышны почти все детали исполнения, даже небольшие ошибки, если они есть.

Если артист поет качественно, никаких недостатков вы не заметите ни в зале, ни в эфире. Если есть вокальные недостатки, в зале они почти незаметны, а в эфире – хорошо слышно.

Звукоинженер, который работал на Нацотборе-2026, объяснил разницу между звуком в зале и эфире / Скриншот с Threads

Напомним, что певица Jerry Heil накануне заявила, что ее номер на Нацотборе-2026 показали не полностью.

Что известно об этом скандале?