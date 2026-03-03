Це нестерпно, – дівчина Ханумака розкрила подробиці про їхні стосунки та фінансові проблеми

Укр Рус
3 березня, 11:15
Софія Хомишин
Основні тези
  • Нова дівчина Руслана Ханумака, Катерина, висловилася публічно про їхні стосунки та фінансові проблеми, заявивши про намір "поставити крапку" в цій історії.
  • Катерина розповіла, що через стосунки з Ханумаком вона опинилася в борговій ямі, оскільки залишила роботу, а борги не гасяться вже другий рік.

Нова обраниця гумориста Руслана Ханумака публічно висловилася про їхні стосунки та заявила про намір "поставити крапку" в цій історії.

Вона також поділилася подробицями спільного життя з коміком. Про це Катерина написала на своїй сторінці в інстаграмі. 

Чесно, я не хотіла ділитися цим публічно, але це єдина можливість поставити крапку. Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) – це нестерпно,
– зазначила вона. 

Для довідки! Від шлюбу з блогеркою Аліною Шаманською в Руслана Ханумака є син Артур. 

Також жінка поскаржилася на фінансові труднощі, які, за її словами, виникли після стосунків. 

Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі – це жах. Через людину, заради якої поїздила континентами неодноразово,
– додала Катерина.

Водночас зауважимо, що спільні публікації з Русланом Катерина поки не видаляла, тож достеменно не відомо, чи пара остаточно розійшлася.

Що відомо про особисте життя Руслана Ханумака? 

  • Про стосунки гумориста з Катериною стало відомо у травні 2025 року. Тоді жінка зазначала, що зустрічається з Ханумаком уже два роки.
  • Раніше комік був одружений із блогеркою Аліною Шаманською. Про розрив подружжя стало відомо на початку 2023 року, проте офіційно вони розірвали шлюб у березні 2024 року.
  • У шлюбі в Руслана та Аліни народився син Артур.
  • Проблеми у стосунках почалися ще до великої війни. Шаманська раніше в інтерв'ю говорила про нарцисичний аб'юз, газлайтинг та приниження з боку чоловіка, та Ханумак заперечував більшість її звинувачень.
  • У 2025 році Шаманська зазначала, що хоча розбіжності у вихованні дитини залишаються, спілкування з колишнім чоловіком стало спокійнішим.