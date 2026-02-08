Після агітації за LELÉKA: Суспільне відповіло, чи порушила Руслана правила

Учора, 7 лютого, відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За право представляти Україну на 70-му пісенному конкурсі у Відні боролися 10 учасників, але перемогу здобула співачка LELÉKA.

Цьогорічний Нацвідбір не минув без скандалів. Річ у тім, що Руслана, яка була серед членів журі, публічно агітувала за LELÉKA, тож її звинуватили у порушенні правил. Суспільне Мовлення вперше прокоментувало інцидент.

У заяві Суспільного йдеться, що під час фіналу Національного відбору на Євробачення журі діляться враженнями про виступи артистів. Руслана позитивно оцінила номер LELÉKA та закликала обирати саме її. Водночас мовник стверджує, що артистка не порушила правил, і додав, що її коментар є особистою позицією.

Так, після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі. Ми вдячні кожному члену журі за оцінювання учасників Нацвідбору, залучення в конкурсний відбір і експертні коментарі,

– написали представники Суспільного.

Окрім Руслани, у суддівських кріслах сиділи: співачка Злата Огнєвіч, музикант і композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов і режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Нагадаємо, що переможця Нацвідбору обирають за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). LELÉKA отримала найвищу оцінку – 10 і від тих, і від тих. Загальний бал конкурсантки – 20.

Що відомо про скандал?