Ми віддали всі свої заощадження, – Руслана сказала, скільки коштувала її поїздка на Євробачення

22 роки тому Україна вперше перемогла на Євробаченні. Тоді "Дикі танці" Руслани, з якими вона виступала у Стамбулі, підкорили всю Європу. Досі її виступ вважають одним з найлегендарніших на пісенному конкурсі.

Напередодні Євробачення-2026, яке вже днями відбудеться у Відні, 24 Канал поспілкувався з Русланою. У розмові вона пригадала емоції, які відчувала після перемоги, а також зізналася, який бюджет довелось тоді виділити на участь у конкурсі.

Яким був виступ Руслани на Євробаченні-2026?

Руслана зізналась, що йшла до цієї перемоги дуже цілеспрямовано й упевнено, тому цей імпульс відчувається у досі. Тоді Україна прагнула заявити про себе і завдяки сильній команді Руслані вдалось це зробити з головної пісенної сцени у Стамбулі.

"Я думаю, що ця перемога вийшла далеко за межі музики й самого Євробачення. Ми дали собі якийсь внутрішній поштовх. Дали собі силу й віру в себе. Почали пишатися власною музикою, тим, що в нас є свій стиль, який справді можна назвати українським. Що ми маємо власну харизму, характер, особливу енергетику", – каже артистка.

Тоді ми показали світові душу України – нашу нескорену й нестримну сутність. Те, що нам вдалося представити це у такій драйвовій етнічній манері – з трембітами, зі згардами, нашими ритмами, нашою вокальною манерою – для мене й стало найбільшою сатисфакцією від тієї перемоги. Що ми показали Україну саме такою – у версії "Диких танців",

– підкреслює Руслана.

Також для виконавиці було дуже важливо, щоб звучала українська. На той час двомовний формат пісні не був популярним, адже більшість артистів співали повністю англійською.

Скільки коштувала поїздка Руслани на Євробачення?

Виконавиця свідомо не називає конкретні цифри, бо переконана, що ні участь, ні перемога не мають асоціюватися лише з грошима. Загалом у команди було троє спонсорів, багато компаній допомагали бартером. На той момент сума, яка була потрібна, здавалася непідйомною. Спочатку команда була розгублена, але згодом стало зрозуміло: коли є мета – усе інше не має значення.

Ми віддали всі свої заощадження. Мій тато віддав гроші, які відкладав, щоб допомогти нам із житлом у Києві,

– зізналась виконавиця.

На той момент Руслана разом із командою оплатили абсолютно все: переїзд делегації з понад 60 людей, усі авіаквитки, два тижні перебування в Стамбулі. Навіть оплатили трансляцію. Щоб Україна могла побачити Євробачення, потрібно було оплатити сигнал – і це теж лягло на команду представниці.

Було ще багато супутніх витрат: промотур, запис пісні, кліпу тощо. Але все це – ніщо у порівнянні з тими емоціями та фідбеком, який отримали після перемоги.

У 2026 році Руслана повертається на Євробачення

Після перемоги Руслана неодноразово була запрошеною гостею Євробачення у різні роки та в різних країнах. Цього року артистка вкотре повернеться на сцену головного пісенного конкурсу.

У суботу, 16 травня, Руслана виступить у гранд-фіналі Євробачення, який відбудеться у Відні. Того вечора глядачі також побачать виступ Вєрки Сердючки.