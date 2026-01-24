Права рука і нога відмовляють, – відомий письменник розповів про тяжкі наслідки хвороби

У вересні 2025 року український письменник, казкар і телеведучий Сашко Лірник потрапив у лікарню через інсульт. Він досі перебуває у медзакладі.

Митець в інтерв'ю для видання OBOZ.UA вперше розкрив подробиці свого стану. Також розповів, чим зараз займається та хто йому допомагає.

Сашко Лірник перебуває у неврологічному відділенні в лікарні в Києві. Після інсульту він поки що не може самостійно пересуватися, проте лікарі кажуть, що є покращення.

Права рука, права нога відмовляють. Після інсульту такі речі, на жаль, звичні. Зі мною займаються реабілітологи – потрошки кінцівки розробляємо. Проте воно ж не одразу, треба час. І лікування, звісно,

– розповів письменник.

За словами Олександра, хвороба суттєво його змінила.

Я став ніжнішим до рідних, уважнішим до людей навколо… Ця хвороба, як не дивно, дала мені можливість зупинитися й чимало чого переосмислити. Я тут багато думаю. Після інсульту мозок ніби грається у свої ігри – виринають спогади, які вже давно забув: дитинство, інститут, робота, різні шматочки життя,

– поділився Лірник.

Він додав, що без допомоги людей йому було б надзвичайно складно. Письменника підтримують морально, матеріально й фізично. "Таке за гроші не купиш", – наголосив він.

Що відомо про Сашка Лірника?