Права рука і нога відмовляють, – відомий письменник розповів про тяжкі наслідки хвороби
- Український письменник Сашко Лірник, який переніс інсульт у вересні 2025 року, перебуває у лікарні та проходить реабілітацію через частковий параліч правої руки і ноги.
- Попри хворобу, він продовжує літературну діяльність, закінчив книгу "Світ скарбів" і працює над новими проектами за підтримки дружини та друзів.
У вересні 2025 року український письменник, казкар і телеведучий Сашко Лірник потрапив у лікарню через інсульт. Він досі перебуває у медзакладі.
Митець в інтерв'ю для видання OBOZ.UA вперше розкрив подробиці свого стану. Також розповів, чим зараз займається та хто йому допомагає.
Сашко Лірник перебуває у неврологічному відділенні в лікарні в Києві. Після інсульту він поки що не може самостійно пересуватися, проте лікарі кажуть, що є покращення.
Права рука, права нога відмовляють. Після інсульту такі речі, на жаль, звичні. Зі мною займаються реабілітологи – потрошки кінцівки розробляємо. Проте воно ж не одразу, треба час. І лікування, звісно,
– розповів письменник.
За словами Олександра, хвороба суттєво його змінила.
Я став ніжнішим до рідних, уважнішим до людей навколо… Ця хвороба, як не дивно, дала мені можливість зупинитися й чимало чого переосмислити. Я тут багато думаю. Після інсульту мозок ніби грається у свої ігри – виринають спогади, які вже давно забув: дитинство, інститут, робота, різні шматочки життя,
– поділився Лірник.
Він додав, що без допомоги людей йому було б надзвичайно складно. Письменника підтримують морально, матеріально й фізично. "Таке за гроші не купиш", – наголосив він.
Що відомо про Сашка Лірника?
- 24 січня 2026 року йому виповнилося 63 роки.
- Справжнє ім'я митця – Олександр Власюк, а його рідним містом є Умань.
- Олександр має музичний хист: він вміє грати на колісній лірі та гітарі. У другій половині 1990-х років навіть був учасником українського етнорок-колективу "Вій".
- У 1999 році митець став автором і ведучим телевізійного проєкту "Казки Лірника Сашка", який здобув популярність серед дитячої аудиторії. Пізніше він працював і над іншими дитячими теле- та радіопередачами, як-от "Світанок" та "Дрімайко".
- У 2011 році світ побачила книжка Власюка "Казки Лірника Сашка".
- Цікаво, що за професією Олександр – кораблебудівник. Фах він здобув в Одеському інституті інженерів морського флоту.
- Окрім письменницької діяльності, він реалізував себе і як сценарист. Він створив сценарії до мультфільмів "Щедрик" та "Моя країна Україна", а також отримав "Золоту дзиґу" за фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".
- Попри лікування, Сашко Лірник продовжує працювати. Він завершив книгу "Світ скарбів", яку писав багато років. Ще одну книжку йому допомагає писати дружина Леся: Олександр диктує текст, а вона його редагує. Також готова ще одна книга, та ще не вийшла друком. Окрім цього, він пише ліричні вірші.