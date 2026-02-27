Уже не на фронті: де зараз екслідер гурту "Тартак" – Сашко Положинський

Олександр Положинський добре відомий завдяки легендарному гурту "Тартак". І, можливо, не всім відомо, однак артисту належать ще декілька оригінальних проєктів як "Був'є" та "Ол. Ів.'Є".

Співак народився у Луцьку. Музику любив з дитинства, однак після 8 класу він вступив до школи-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вищу освіту здобував на економічному факультеті. Як розвивалась кар'єра Положинського, чому не на фронті й де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

Гурт "Тартак" й інші проєкти

Усе почалось із луцького гурта "Мухи в чаї". Пізніше у ролі шоумена доєднався до панк-проєкту "Макаров & Петерсон". У 1996 році Положинський загорівся бажанням стати учасником фестивалю "Червона рута", однак була одна проблема – немає гурту, однак є запал і 4 пісні. Сашку тоді дуже пощастило, адже знайшлись учасники для колективу "Тартак". Тоді молода команда здобула перемогу.

Гурт "Тартак" у 2019 році / Фото з інстаграму гурту

Через два роки "Тартак" вирушив у перший гастрольний тур, але з певних причин команді заборонили виступати на відкритих майданчиках Києва. За якийсь час почали виходити яскраві альбоми й треки, які офіційно стали хітами.

"Тартак" feat. Катя Chilly – "Понад Хмарами": дивіться відео онлайн

Загалом за час існування гурту було випущено 10 альбомів і відіграно сотні концертів.

"Тартак" і "Світязь" – "Ні, я не ту кохав": дивіться відео онлайн

Паралельно з існування колективу Положинський ще й працював ведучим на телебаченні та радіо. Зокрема, він вів програми "Русские горки", "Свіжа кров", а також співпрацював із Кузьменком, Пелихом і Давидовим у проєкті "ДСП-шоу".

Нагадаємо, що у 2020 році Сашко зробив заяву, що покидає гурт "Тартак".

Те ще раніше, у 2014 році, було створено проєкт "Був'є", але у тому ж таки 2020 артист покинув і це.

"Був'є" – "Я біжу": дивіться відео онлайн

У 2019 – разом із фронтменом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем створив дует "Ол. Ів.'Є".

"Ол.Ів.'Є" – "Небо лікує всіх": слухайте пісню онлайн

Пізніше виконавець презентував ще один проєкт – Олександр Положинський та "Три Троянди", куди увійшли всі ліричні пісні співака.

Служба в ЗСУ

Коли розпочалась повномасштабна війна, екслідер "Тартак" підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. З травня 2022 року Положинський перебував на службі в 47 батальйоні (тепер це вже бригада), а за певний час навіть став командиром відділення.

Сашко Положинський / Фото з інстаграму співака

Майже три роки тому, за станом здоров'я, Положинський перестав служити у 47 ОМБр "Маґура" й розпочав службу в іншому підрозділі.

Сашку дали роботу на радіостанції "Армія FM", хоча він цього не хотів. Однак наказ від керівництва виконати довелось.

І якби мені у травні 2022 року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би іти до лав ЗСУ лише заради цього,

– поділився військовослужбовець.

У артиста також цікавились, чи вистачає йому зарплатні військового, і він чесно відповів що ні. Проте Олександр отримує роялті за свою творчість. Так він закриває власні потреби та фінансово допомагає українській армії.

Де зараз Олександр Положинський?

Співак живе та працює в Україні, активно допомагає ЗСУ. Про особисте життя не говорить, ймовірно, Положинський ще у статусі холостяка.

Також час від часу виступає з концертами. Один із них запланований на сьогодні, 27 лютого, а також на завтра – 28 лютого.