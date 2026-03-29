Заспівав "Шовковицю" і стрибнув у натовп: Положинський здивував появою на концерті Люленова

28 березня Іван Люленов відіграв сольний концерт у київському клубі Stereo Plaza. Артист підготував сюрприз для шанувальників – одним запрошених гостей став лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський.

Положинський виступив на сцені разом з Люленовим та гумористом Артемом Дамницьким. Поява лідера гурту "Тартак" стала несподіванкою для глядачів, вони зустріли його гучними оплесками, пише 24 Канал.

До речі Уже не на фронті: де зараз екслідер гурту "Тартак" – Сашко Положинський

Спершу на сцену вийшов Іван Люленов, пізніше до нього приєднався Олександр Положинський, який зачитав реп, а далі з'явився Артем Дамницьким. Вони виконали вірусну пісню "Шовковиця".

Олександр Положинський зачитав реп: дивіться відео онлайн

Люленов, Положинський та Дамницький заспівали "Шовковицю": дивіться відео онлайн

Артисти також виконали легендарну пісню гурту "Тартак" "Наше літо". Увесь зал співав в унісон "Сонце пече, річка тече".

Люленов, Положинський та Дамницький заспівали "Наше літо": дивіться відео онлайн

Наприкінці виступу Люленов і Положинський попросили підійти ближче до сцени чоловіків, адже хотіли стрибнути у натовп. Спершу це зробив Олександр, а після нього Іван.

Олександр та Іван стрибнули у натовп: дивіться відео онлайн

Показав би хтось мені такий відос у юності – не повірив би. Напевне, найнесподіваніша колаба на концерті Івана Люленова,

– написав Артем Дамницький у Threads.

Що відомо про Олександра Положинського?