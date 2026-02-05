Уперше за шість років на Нацвідборі виступить закордонний артист
- На Нацвідборі Євробачення-2026 вперше за шість років виступить закордонний артист – представник Молдови Satoshi з треком Viva, Moldova!.
- На шоу також виступлять українські зірки, зокрема Джамала, Злата Огнєвіч та гурт TVORCHI, а також відбудеться благодійний збір на протезування ветеранів.
Уже 7 лютого відбудеться довгоочікуваний Національний відбір на Євробачення-2026, під час якого стане відомо ім'я представника України.
Цікаво, що на глядачів чекають не лише виступи 10 фіналістів, а і яскрава шоупрограма за участі українських та закордонних зірок. Про це повідомило Суспільне Євробачення.
Вас також може зацікавити Після демобілізації: Андрій Федінчик неочікувано показався у військовій формі
Так, у межах Національного відбору виступить міжнародний гість. Ним стане представник Молдови на Євробаченні-2026 – Satoshi, який презентує конкурсний трек Viva, Moldova!.
Як зауважили в телеграм-каналі "що ти знаєш про Бобула?", востаннє іноземці виступали на Нацвідборі в Україні ще у 2020.
Відкриє шоу виступ переможців Нацвідбору-2025 – гурту Ziferblat. Вони виконають свій конкурсний трек Bird of Pray, який прозвучить у межах параду фіналістів.
До того ж на глядачів чекатимуть інтервал-акти за участі українських знаменитостей. Зокрема, на сцену вийде музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Вона представить спеціальний номер разом із торішніми учасниками конкурсу – Анастасією Димид, Артемом Котенком і Софією Нерсесян. Разом з ними виступлять музиканти з Superhumans Center.
Злата Огнєвіч та гурт TVORCHI, які представляли Україну на Євробаченні у 2013 та 2023 роках відповідно, об'єднаються у спільному мешапі – музичному творі, утвореному з частин кількох композицій. Вони виконають пісні One day та Bonfire.
Під час Нацвідбору також виступить переможниця Євробачення-2016 і музична продюсерка цьогорічного пісенного конкурсу Джамала. Вона заспіває трек "1944" у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо.
Хто з зірок виступить на Нацвідборі-2026 / Фото з телеграм-каналу Суспільне. Євробачення
Нагадаємо, що напередодні Джамала була в складі журі Національного відбору на Євробачення-2026 в Молдові, де переміг Satoshi. Про це співачка розповідала на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026?
- Він стартує 7 лютого о 18:00 з передшоу, яке вестиме Анна Тульєва. Ведучими самого Національного відбору стануть Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.
- Трансляцію можна буде переглянути на всіх платформах Суспільного Мовлення – на телебаченні, радіо та в діджитал-форматі, зокрема в застосунку Дія.
- Фінал Нацвідбору-2026 відкриє Valeriya Force, а завершить виступ гурт "ЩукаРиба".
- Переможець представить Україну на Євробаченні-2026, яке відбудеться у травні у Відні.
- Відомо також, що під час фіналу пісенного конкурсу Суспільне Мовлення спільно з Superhumans проведуть благодійний збір на протезування ветеранів.