Уперше за шість років на Нацвідборі виступить закордонний артист

Уже 7 лютого відбудеться довгоочікуваний Національний відбір на Євробачення-2026, під час якого стане відомо ім'я представника України.

Цікаво, що на глядачів чекають не лише виступи 10 фіналістів, а і яскрава шоупрограма за участі українських та закордонних зірок. Про це повідомило Суспільне Євробачення.

Так, у межах Національного відбору виступить міжнародний гість. Ним стане представник Молдови на Євробаченні-2026 – Satoshi, який презентує конкурсний трек Viva, Moldova!.

Як зауважили в телеграм-каналі "що ти знаєш про Бобула?", востаннє іноземці виступали на Нацвідборі в Україні ще у 2020.

Відкриє шоу виступ переможців Нацвідбору-2025 – гурту Ziferblat. Вони виконають свій конкурсний трек Bird of Pray, який прозвучить у межах параду фіналістів.

До того ж на глядачів чекатимуть інтервал-акти за участі українських знаменитостей. Зокрема, на сцену вийде музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Вона представить спеціальний номер разом із торішніми учасниками конкурсу – Анастасією Димид, Артемом Котенком і Софією Нерсесян. Разом з ними виступлять музиканти з Superhumans Center.

Злата Огнєвіч та гурт TVORCHI, які представляли Україну на Євробаченні у 2013 та 2023 роках відповідно, об'єднаються у спільному мешапі – музичному творі, утвореному з частин кількох композицій. Вони виконають пісні One day та Bonfire.

Під час Нацвідбору також виступить переможниця Євробачення-2016 і музична продюсерка цьогорічного пісенного конкурсу Джамала. Вона заспіває трек "1944" у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо.

Хто з зірок виступить на Нацвідборі-2026 / Фото з телеграм-каналу Суспільне. Євробачення

Нагадаємо, що напередодні Джамала була в складі журі Національного відбору на Євробачення-2026 в Молдові, де переміг Satoshi. Про це співачка розповідала на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026?