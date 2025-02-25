Улюбленець Кремля Shaman отримав заочну підозру від СБУ
- СБУ звинуватила російського виконавця Ярослава Дронова, відомого як "Шаман", у підтримці збройної агресії Росії проти України.
- Дронову інкримінують заперечення окупації, визнання агресії правомірною та глорифікацію російських військових, а також виступи на підтримку режиму Кремля.
- Він був внесений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, та заочно отримав підозру від СБУ.
СБУ висунула звинувачення російському виконавцю Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом "Шаман" (Shaman). Артист активно підтримує збройну агресію Росії проти України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал СБУ. До того ж Shaman внесений до переліку осіб, що створюють національну загрозу безпеці України.
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Днями слідство встановило, що Дронов входить до групи виконавців, підконтрольних Кремлю, які відкрито схвалюють дії російського керівництва та вихваляють росіян, які беруть участь в бойових дій проти України. Зокрема, наприкінці 2022 року він записав відеозвернення, в якому героїзував представників російських збройних формувань та визнавав правомірною російську агресії проти України, що триває з 2014 року.
Крім того, співак систематично виступає на концертах і масових заходах, спрямованих на підтримку Путіна та окупаційних військ. Так, у лютому 2023 року Ярослав відвідав тимчасово окуповану частину Херсонської області, де виступив на концерті в підтримку режиму Кремля.
Які статті інкримінують російському виконавцю
На основі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно оголосили Шаману підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію представників російських збройних формувань, що були вчинені повторно з використанням засобів масової інформації.
СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Shaman / Фото СБУ
Зауважимо, напередодні в Україні заочно засудили ще одного пропагандиста – відомого російського актора Дмитра Пєвцова, який знімався в серіалі "Бандитський Петербург".