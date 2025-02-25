Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал СБУ. До того ж Shaman внесений до переліку осіб, що створюють національну загрозу безпеці України.

До теми Михайло Галустян та інші відомі росіяни-путіністи потрапили під санкції ЄС

Днями слідство встановило, що Дронов входить до групи виконавців, підконтрольних Кремлю, які відкрито схвалюють дії російського керівництва та вихваляють росіян, які беруть участь в бойових дій проти України. Зокрема, наприкінці 2022 року він записав відеозвернення, в якому героїзував представників російських збройних формувань та визнавав правомірною російську агресії проти України, що триває з 2014 року.

Крім того, співак систематично виступає на концертах і масових заходах, спрямованих на підтримку Путіна та окупаційних військ. Так, у лютому 2023 року Ярослав відвідав тимчасово окуповану частину Херсонської області, де виступив на концерті в підтримку режиму Кремля.

Які статті інкримінують російському виконавцю

На основі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно оголосили Шаману підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію представників російських збройних формувань, що були вчинені повторно з використанням засобів масової інформації.



СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Shaman / Фото СБУ

Зауважимо, напередодні в Україні заочно засудили ще одного пропагандиста – відомого російського актора Дмитра Пєвцова, який знімався в серіалі "Бандитський Петербург".