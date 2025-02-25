Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал СБУ. К тому же Shaman внесен в перечень лиц, создающих национальную угрозу безопасности Украины.

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На днях следствие установило, что Дронов входит в группу исполнителей, подконтрольных Кремлю, которые открыто одобряют действия российского руководства и восхваляют россиян, которые участвуют в боевых действий против Украины. В частности, в конце 2022 года он записал видеообращение, в котором героизировал представителей российских вооруженных формирований и признавал правомерной российскую агрессию против Украины, продолжающуюся с 2014 года.

Кроме того, певец систематически выступает на концертах и массовых мероприятиях, направленных на поддержку Путина и оккупационных войск. Так, в феврале 2023 года Ярослав посетил временно оккупированную часть Херсонской области, где выступил на концерте в поддержку режима Кремля.

Какие статьи инкриминируют российскому исполнителю

На основе собранных материалов следователи Службы безопасности заочно объявили Шаману подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины, а также глорификацию представителей российских вооруженных формирований, что были совершены повторно с использованием средств массовой информации.



СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Shaman / Фото СБУ

Заметим, накануне в Украине заочно осудили еще одного пропагандиста – известного российского актера Дмитрия Певцова, который снимался в сериале "Бандитский Петербург".