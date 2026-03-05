Селена Гомес поцілувала ногу Бенні Бланко: чому це наробило галасу в мережі
- Селена Гомес викликала обговорення в мережі, поцілувавши ногу Бенні Бланко.
- Це викликало різні реакції користувачів.
Співачка Селена Гомес опинилась у центрі обговорень через стосунки з Бенні Бланко. Прояв любові з боку Селени до чоловіка спровокував бурю коментарів у соцмережах.
Близько тижня тому, у дебютному епізоді нового подкасту Бенні Бланко з його другом Дейві Бердом, продюсер потрапив у скандал. Глядачі звернули увагу на ноги Бланко, які здались користувачам дуже брудними.
Після гучних обговорень Бенні Бланко та Дейві Берд з'явилися на вечірньому шоу Джиммі Кіммела. Продюсер пояснив, що на знімальному майданчику було багато пилу й бруду, тому він і втрапив у конфуз.
Вже у випуску другого подкасту з'явилась дружина Бенні Бланко, співачка Селена Гомес. Пара спілкувалась про особисте життя, ментальне здоров'я, їхнє весілля минулого року та плани щодо дітей.
В один момент артистка нахилилась та поцілувала ногу Бенні Бланко. Цей милий жест викликав у продюсера усмішку. Селена натомість сказала: "Не роби з цього великої події".
Але в інтернеті це все-таки викликало безліч коментарів.
Комусь вчинок Селени Гомес здався начебто "огидним" і "неприємним", зважаючи на попередній скандал.
- "Це моя провина, що я відкрила додаток, коли їла";
- "Але нащо вона це зробила?";
- "Я більше не можу її захищати";
- "Вистачить на сьогодні інтернету".
Інші ж стали на захист співачки та нагадали, що цей поцілунок – просто зворушливий прояв любові з боку Селени до її чоловіка.
- "Вона кохає свого чоловіка – це точно";
- "Коли жінка любить тебе – вона зробить будь-що";
- "Агов, це ж її чоловік";
- "Ви такі драматичні. Вона просто любить свого чоловіка".
Що відомо про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко?
- Співачка та музичний продюсер закрутили роман у червні 2023 року. Через кілька місяців вони публічно підтвердили стосунки, а вже наступного року заручилися.
- 27 вересня 2025 року Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися в Каліфорнії. Наречені обрали вбрання від бренду Ralph Lauren, а Селена на святкуванні змінила три сукні.
- На весілля завітало безліч зіркових гостей – Тейлор Свіфт, Ед Ширан, Finneas, SZA (Солана Імані Рове), Каміла Кабелло, Марк Ронсон, Періс Гілтон, Пол Радд, Кара Делевінь, Ерік Андре, Зої Салданья, Едгар Рамірес та інші.