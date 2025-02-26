"Вона – радянська людина": відомий режисер прокоментував мовчазну позицію Ротару у час війни

Відомий режисер та продюсер Семен Горов висловився про співачку Софію Ротару, яка під час повномасштабного вторгнення обрала мовчазну позицію. Чоловік відповів, чи здивувало його таке рішення співачки.

Українці часто критикують Ротару через її мовчання щодо російсько-української війни. В інтерв'ю для проєкту "Наодинці" Горов став на захист співачки, пише 24 Канал. Він, зокрема, вважає, що варто зважати на її вік.

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Це нам, більш молодим людям, вже легше оцінювати. Я, наприклад, дивився якось ютуб-канали: сидять дівчата і розмовляють про Радянський Союз, а їм по 20-25 років. Вони народились вже в Україні. Вони народилися в незалежній державі. Вони іншого не знають навіть,

– сказав Семен Горов.

А от Софія Ротару, як зазначив режисер, народилася в іншій державі та в іншому середовищі, тому він не розуміє, чого від неї можна вимагати.

Вона – радянська людина, тобто вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка Росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось… По-перше, вона вже дуже літня людина, що там можна від неї вимагати?,

– висловився він.

Семен Горов про Софію Ротару: дивіться відео онлайн

Семен Горов додав, що внесок Софії Ротару в українську музику – значний. Тож, на його думку, за це співачці потрібно дякувати.

Це вже залежить від людини, наскільки вона може чи не може щось сказати, хоче, не хоче, вміє, не вміє. Всі люди різні. Є люди, які зривають все з себе і лізуть на барикади. Є такі люди, супер. А є люди, які не можуть так зробити,

– підкреслив Горов.

Варто зазначити, що зараз достеменно невідомо, де перебуває Софія Ротару: в Україні чи за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення співачка була в Києві. Артистка не дає інтерв'ю, не виступає на сцені, рідко з'являється у соціальних мережах та не висловлюється про війну Росії проти України.