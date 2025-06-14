Поліція відреагувала на скандал із Сердючкою і російськомовними піснями

13 червня під час концерту на Бориспільщині Вєрка Сердючка виконала пісні на мові окупанта. Йдеться, зокрема, про такі композиції, як "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана".

Поліція Київщини дізналася про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, передає 24 Канал.

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Що відомо

Правоохоронці розповіли, що вони встановлюють обставини події. Вони вже зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події.

Раніше на скандальний виступ Сердючки прокоментував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він повідомив, що звернувся до поліції, аби там належним чином відреагували на порушення норм законодавства. Також Уповноважений ініціював проведення державного контролю щодо організатора заходу.

Омбудсмен нагадав, що виконання композицій російською – "грубе порушення" статей 23 та 29 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими регулюють сферу культури та публічних заходів.

Крім того, з 2023 року в Києві офіційно діє мораторій на використання російськомовного музичного продукту.

Виступ Сердючки Кремінь назвав "плювком в обличчя країні у стані війни та тим, хто віддав життя за неї".