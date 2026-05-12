Я був у захваті, – відомий український актор розповів про роботу з Володимиром Зеленським
- Сергій Калантай розповів, як Володимир Зеленський, будучи актором та організатором, вмів швидко вирішувати організаційні питання на зйомках.
- Олена Шоптенко описала Зеленського як просту, відкриту людину з відповідальним підходом до репетицій, а Дмитро Оскін зазначив його лідерські якості.
До президентства Володимир Зеленський займався творчою діяльністю: був актором, продюсував фільми та телесеріали, а також очолював "Студію Квартал-95". Тому чимало українських акторів та представників шоубізнесу були особисто знайомі з майбутнім президентом України.
Серед них – Сергій Калантай, який знімався з Зеленським в серіалі "Слуга народу". В інтерв'ю Аліні Доротюк він розповів, яким був Володимир Олександрович поза камерами.
Я знав Володимира Олександровича як актора, як колегу, як продюсера і колосального організатора,
– сказав Сергій Калантай.
Він зазначив, що не товаришував із майбутнім президентом, однак вони перетиналися на зйомках і різних заходах, що давало змогу спілкуватися.
Я був у захваті. Він міг за дві хвилини до важливої сцени розрулити ситуацію організаційно. Людина на два, три телефони розрулювала,
– пригадав актор.
Раніше в інтерв'ю для OBOZ.UA Сергій Калантай також казав, що Володимир Зеленський – гарний актор. "Коли ми готувалися до фінальної сцени, зовсім недовго тримав текст у руках, а потім без запинки та суфлера видав його на камеру – а це три великих листки", – поділився актор.
Для контексту! Сергій Калантай виконав роль Отто Адельвайнштайнера, голови МВФ німецького походження, у другому сезоні серіалу "Слуга народу". Водночас головну роль у серіалі виконав Володимир Зеленський, який зіграв учителя історії, що згодом стає Президентом України.
Що інші зірки казали про Володимира Зеленського?
Олена Шоптенко, яка була партнеркою Володимира Зеленського на шоу "Танці з зірками" у 2006 році, згадувала його як просту, відкриту та щиру людину. За її словами, він дуже відповідально ставився до репетицій і завжди прагнув максимально якісного результату.
Актор Дмитро Оскін, який також знімався у серіалі "Слуга народу", розповів, що ще на майданчику було помітно, що Володимир Зеленський має чудовіл ідерські якості.