Що відомо про чоловіка Олени Кравець, який служить в армії

Колишня акторка Студії "Квартал 95" Олена Кравець рідко говорить про своє особисте життя. Однак останніми роками до нього прикуто багато уваги, адже довгий час у мережі ходили чутки, що вона розлучилась з чоловіком.

Чоловіка Олени Кравець звати Сергій. Раніше він був продюсером Студії "Квартал 95". Де зараз чоловік акторки, та що відомо про їхні стосунки, читайте на сайті 24 Каналу.

Що відомо про стосунки Олени Кравець та її чоловіка?

Олена та Сергій разом з 1997 року, а одружилися закохані у 2002 році. У 2003 році у подружжя народилася донька Марія, а у 2016 році на світ з'явились двійнята Іван та Катерина.

Володимир та Олена Зеленські на весіллі Олени та Сергія / Фото "Телеграф"

Олена Кравець з чоловіком / Фото "1+1"

Олена та Сергій Кравець / Фото "1+1"

Кілька років у мережі ширились чутки, що шлюб Олени та Сергія дав тріщину. Ще у 2024 році Кравець натякала на розлучення, відмовившись відповідати на питання про особисте життя у проєкті "Тур зірками".

Проте у квітні 2025 року Сергій відвідав прем'єру моновистави Олени під назвою "Можна я просто посиджу?", яка проходила у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Чоловік прийшов з букетом квітів та під час розмови з журналісткою ТСН назвав акторку своєю дружиною.

Сергій Кравець / Фото ТСН

Сергій Кравець розповідав, що займається виробництвом фільмів, зокрема й на військову тематику. Чоловік зазначив, що надалі планує розвиватися у цій сфері.

Я не пов'язаний з "Кварталом" уже майже 10 років. На початку повномасштабного вторгнення ми робили документальні проєкти й ми працюємо в тому ж дусі. Останній наш фільм вийшов нещодавно і він присвячений обороні Макарова. Є інтернет-проєкти. Але більше наша увага спрямована на художні фільми – це те, що треба, бо вони працюють ліпше,

– говорив Сергій.

У січні 2026 року Олена Кравець уперше прокоментувала чутки про розлучення. Акторка запевнила, що вони з Сергієм не розлучилися, але зізналась, що "все складно". Подробицями жінка не поділилась.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму акторки

Де зараз Сергій Кравець?

14 лютого, у День святого Валентина, Олена Кравець виступала з моновиставою "Можна я просто посиджу?" у Дніпрі. Наприкінці виступу на сцену вийшов чоловік акторки й подарував їй квіти.

Я не розумію нічого, адже він в іншому місті служить! Тут він каже, що приїхав буквально на виставу і назад. Побачитись зі мною 14 лютого. Розревілась,

– розповіла Кравець.

Зауважимо, що раніше колишня акторка "Кварталу 95" не розповідала, що її чоловік служить. Де саме проходить службу Сергій і чим займається – наразі невідомо.