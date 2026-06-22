Сергій Притула охрестив сина у Києво-Печерській лаврі та поділився рідкісними сімейними фото

Сергій Притула оголосив про радісну подію в родині – 21 червня його молодшого сина Марка охрестили у Києві.

Рідкісними сімейними світлинами та подробицями таїнства волонтер поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото Сергій, його дружина Катерина та маленький Марко позують у світлих образах, обравши для особливого дня вбрання білого кольору.

Таїнство хрещення відбулося у Києво-Печерській лаврі. У дописі Притула зізнався, що бачить у цьому особливий символізм.

Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини. Росія б'є шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян. Світло переможе темряву,

– написав волонтер.

Для контексту! Під час масованого обстрілу Києва 15 червня росіяни атакували Києво-Печерську лавру. Один із дронів влучив в Успенський собор – головний храм і одну з найважливіших святинь лаври.

Раніше Притула розповідав, що вони з дружиною не поспішали із хрещенням сина. За словами волонтера, йому подобається, коли дитина вже може усвідомлено бути частиною цього важливого моменту. Саме тому подружжя вирішило дочекатися, поки Марко трохи підросте.

Що відомо про дітей Сергія Притули?

Відомий телеведучий та волонтер є батьком чотирьох дітей. Окрім Марка, він виховує старшого сина та двох доньок.

Первісток шоумена, Дмитро, народився у першому шлюбі Сергія Притули з Юлією Андрійчук. Наразі хлопцю 17 років.

У шлюбі з Катериною Сопельник телеведучий став батьком двох доньок – Соломії та Стефанії, які народилися у 2017 та 2021 роках відповідно.

У серпні 2025 року Сергій Притула повідомив, що вчетверте став батьком.