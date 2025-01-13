Сергій Притула зворушливо звернувся до дружини: "Найкраще, що могло трапитись у моєму житті"

13 січня день народження відзначає дружина Сергія Притули. Він публічно привітав Катерину зі святом. Жінці виповнилось 40 років.

Сергій показав рідкісну фотографію з коханою та написав зворушливе привітання для неї. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.

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Так, колишній шоумен поширив рідкісне фото дружини з двома донечками.

Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сім'ї дякують тобі за щоденну турботу та велике любляче серце. А про наші стосунки можу сказати одним реченням: найкраще, що могло трапитись у моєму житті, — трапилось. Кохаю! Будь нам усім здорова та щаслива,

– написав під світлиною волонтер.

Нагадаємо, що Сергій та Катерина одружилися у 2015 році. Нещодавно подружжя відзначило 9 річницю весілля, і з того часу у них народилися дві доньки – Соломія та Стефанія. Крім того, Сергій Притула має сина Дмитра від попереднього шлюбу.