22 січня, 13:52
24-річний режисер Сергій Сасин помер після тяжкої хвороби

Софія Хомишин
  • Український режисер Сергій Сасин помер 22 січня у віці 24 років від онкологічного захворювання.
  • Сасин навчався режисурі телебачення, працював у Театрі драми й комедії, і створив короткометражний фільм "Несміяна".

22 січня з життя пішов український режисер Сергій Сасин. Йому було лише 24 роки.

Про смерть повідомили близькі на фейсбук-сторінці Сергія. Раніше стало відомо, що режисер страждав на онкологічне захворювання. 

Брат Сасина опублікував зворушливий допис, у якому повідомив трагічну новину про смерть режисера. 

Сергійко сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі… Лети-лети,
– зазначив Назар.

Він додав, що в останні хвилини перед смертю був поруч із Сергієм.

Сергій Сасин / Фото з його фейсбуку 

Що відомо про Сергія Сасина? 

  • Він народився 23 травня 2001 року в Києві.
  • Вивчав режисуру телебачення у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, який закінчив у 2022 році.
  • Сергій працював режисером і керівником літературно-драматургічної частини Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.
  • У 2023 році світ побачив його короткометражний фільм "Несміяна", який розповідає історію 13-річної танцівниці Лесі.
  • На початку цього року подруга Сасина Дарина Топіха у фейсбуці розповіла, що режисер бореться з раком кишківника і стан його здоров'я був дуже важким — він навіть не мав сил сидіти.