24-річний режисер Сергій Сасин помер після тяжкої хвороби

22 січня з життя пішов український режисер Сергій Сасин. Йому було лише 24 роки.

Про смерть повідомили близькі на фейсбук-сторінці Сергія. Раніше стало відомо, що режисер страждав на онкологічне захворювання.

Брат Сасина опублікував зворушливий допис, у якому повідомив трагічну новину про смерть режисера.

Сергійко сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі… Лети-лети,

– зазначив Назар.

Він додав, що в останні хвилини перед смертю був поруч із Сергієм.

Сергій Сасин / Фото з його фейсбуку

Що відомо про Сергія Сасина?