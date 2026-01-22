22 січня, 13:52
24-річний режисер Сергій Сасин помер після тяжкої хвороби
Основні тези
- Український режисер Сергій Сасин помер 22 січня у віці 24 років від онкологічного захворювання.
- Сасин навчався режисурі телебачення, працював у Театрі драми й комедії, і створив короткометражний фільм "Несміяна".
22 січня з життя пішов український режисер Сергій Сасин. Йому було лише 24 роки.
Про смерть повідомили близькі на фейсбук-сторінці Сергія. Раніше стало відомо, що режисер страждав на онкологічне захворювання.
Брат Сасина опублікував зворушливий допис, у якому повідомив трагічну новину про смерть режисера.
Сергійко сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі… Лети-лети,
– зазначив Назар.
Він додав, що в останні хвилини перед смертю був поруч із Сергієм.
Що відомо про Сергія Сасина?
- Він народився 23 травня 2001 року в Києві.
- Вивчав режисуру телебачення у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, який закінчив у 2022 році.
- Сергій працював режисером і керівником літературно-драматургічної частини Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.
- У 2023 році світ побачив його короткометражний фільм "Несміяна", який розповідає історію 13-річної танцівниці Лесі.
- На початку цього року подруга Сасина Дарина Топіха у фейсбуці розповіла, що режисер бореться з раком кишківника і стан його здоров'я був дуже важким — він навіть не мав сил сидіти.