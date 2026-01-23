Помер український музикант і композитор Сергій Шишкін

Сьогодні, 23 січня, помер український джазовий бард-піаніст і композитор Сергій Шишкін. Йому було 67 років.

Про смерть Шишкіна повідомив його син Сергій на своїй сторінці у фейсбуці. Композитор помер уві сні.

Сьогодні зранку батько закінчив свій земний шлях. Пішов раптово уві сні. Після майже річної розлуки вони з мамою знову разом,

– написав син Сергія Шишкіна.

У коментарях під дописом люди висловлюють Сергію співчуття з приводу смерті батька. Коли відбудеться похорон композитора – повідомлять згодом, зазначається на сайті міста Володимир, де він народився.

Що відомо про Сергія Шишкіна?