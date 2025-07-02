Історія кохання Сергія Танчинця та Юліани Корецької: як піарниця стала нареченою фронтмена

Про роман Сергія та Юліани стало відомо минулого року. Деякий час пара приховувала свої стосунки, та сьогодні усім розповіла про свої заручини.

У відкритих джерелах відомо не так багато деталей про історію кохання зіркової пари, однак про деякі події згадати таки варто, пише Show24.

Може зацікавити Переможницю 15 сезону "Мастер Шеф" звинувачують у підкупі: суддя шоу спростувала чутки

Перша дружина Сергія Танчинця та розлучення

Майбутня дружина музиканта є сестрою колишньої концертної директорки гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Ольги. Вперше Сергій побачив Ганну на дні народженні помічниці, а пізніше вона стала головною героїнею кліпу. Співак зізнавався, що тоді зрозумів, що вона буде його дружиною.

Та рідні дівчині не були раді цим стосункам. Ганну навіть відмовляли від одруження з Танчинцем. Та коли вона завагітніла, родичі поблагословили пару на щасливе та довге сімейне життя. У 2009 році у пари народилась донька Анастасія, а через дев'ять років – син Лук'ян.

Син Сергія Танчинця / Фото з інстаграму музиканта

29 вересня 2023 року подружжя мало святкувати 15-ту річницю, однак не судилось. Сергій та Ганна розійшлись різними дорогами.

Роман із Юліаною та пропозиція руки й серця

Як відомо, дівчина вже давно працює піарницею гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Вона зізнавалась, що завдяки цій співпраці змогла вирости як спеціаліст і стати тим, ким є зараз. Особливу подяку вона висловила Сергію.

Ти приклад впертості, цілеспрямованості й надзвичайно доброго серця. Ти встигаєш писати хіти, грати 150 концертів в рік, продюсувати проєкт, а паралельно ще думати про кожного і допомагати сотням людей,

– написала Юліана.

Юліана та Сергій Танчинець / Фото з інстаграму дівчини

У 2024 році з'явились перші чутки щодо роману фронтмена з піарницею. На це питання тоді Сергій відповідав доволі лаконічно, зазначивши, що його кохана завжди у серці, однак коментувати особисте життя він відмовився.

У наступні місяці в соцмережах почали з'являтись ніжні та романтичні фото пари, однак обоє мовчали. Та 9 травня минулого року Юліана опублікувала привітання з днем народження у соцмережах і зізналась співаку у коханні.

Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов,

– зазначила Юліана.

У березні цього року у дівчини поцікавились питанням щодо можливого весілля та народження дітей.

Думаю, більшість закоханих людей планують і те, і інше. Ми придумали імена майбутнім дітям на другий день наших відносин. Тому так, плануємо. А щодо весілля у його класичному розумінні – мабуть, ні. Точно не у цих реаліях,

– відповіла вона.



Юліана Корецька про весілля та дітей / Скриншот з інстаграму

Обраниця Сергія також розповідала, що у побуті вони розділили обов'язки, а раз на два-три місяці замовляють клінінг для генерального прибирання.

Сергій Танчинець з коханою / Фото з інстаграму Юліани

Та сьогодні, 2 липня, пара зробила новий крок у стосунках. Сергій освідчився Юліані. Вона опублікувала допис із розкішною каблучкою на безіменному пальці та шикарним букетом рожевих півоній, підписавши фото одним реченням: "Мільйони мільярдів "так"".

Юліана Корецька виходить заміж за Сергія Танчинця / Фото з інстаграму піарниці

У травні цього року актор Раміл Насіров освідчився своїй дівчині Юлії на березі Чорного моря в Одесі.