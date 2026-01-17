Сергій Жадан та Тіна Кароль приїхали у Слов'янськ і зустрілися з військовими
- Тіна Кароль і Сергій Жадан відвідали Слов'янськ, зустрілися з бійцями 18-ї Слов'янської бригади НГУ.
- Вони домовилися про проведення виступів для підрозділів бригади та обговорили ситуацію на фронті з командиром Геннадієм Куцим.
Тіна Кароль і Сергій Жадан разом приїхали у місто Слов'янськ, що на Донеччині. Вони зустрілися з бійцями 18-ї Слов'янської бригади НГУ, яка входить до корпусу "Хартія".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Жадана. Він опублікував кілька фото з Тіною, які вони зробили у Слов'янську.
Сергій Жадан розповів, що за останні кілька місяців вони з Тіною Кароль кілька разів приїжджали до слов'янців. За словами письменника, щоразу вони чують нові історії та знайомляться з новими людьми.
Бригада захищає місто, бійці та командири тримають позиції,
– наголосив Жадан.
Знаменитості познайомилися з командиром бригади, полковником, Героєм України Геннадієм Куцим.
Цікаво було послухати думки комбрига про ситуацію на фронті й в тилу, про зміни в психології бійців, про місто, яке бригада охороняє,
– зазначив письменник.
Жадан і Кароль залишили для хорунжої служби близько сотні книжок, які отримали від українських видавців в рамках ініціативи "Бібліотека хартійця". Також вони домовилися про виступи для підрозділів бригади.
18-й бригаді – любов і повага. Корпус працює і тримає оборону,
– підсумував Сергій.
Сергій Жадан і Тіна Кароль випустять спільну пісню
До речі, у січні Сергій Жадан і Тіна Кароль випустять спільну пісню "Бог рок-н-ролу захищає міста". Артисти запрем'єрили її на концерті гурту "Жадан і Собаки", що пройшов 29 грудня у Жовтневому палаці.
"Пісня, яка рве моє серце на шматки. Це шедевр! Сергію Жадане, ти створив феномен. Рада звучати в кожній ноті, в кожному слові!", – ділилась Кароль.