Після звинувачень у домаганні зірки серіалу "Дивних див" разом з'явились на прем'єрі
- Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор разом з'явилися на прем'єрі п'ятого сезону "Дивних див" після звинувачень у цькуванні та домаганні.
- Netflix проводить внутрішнє розслідування у зв'язку зі звинуваченнями, але від офіційних коментарів утримується.
Актори Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор прийшли разом на червону доріжку під час прем'єри фінального сезону "Дивних див". Вихід цієї пари дещо збентежив, адже раніше акторка звинуватила колегу у цькуванні та домаганні.
У серіалі 21-річна Міллі грає Одинадцяту, а 50-річний Девід – названого батька Одинадцятої. На червоній доріжці актори позували, обіймались та усміхались, передає 24 Канал із посиланням на Deadline.
Не пропустіть Не залишилась без подарунка: Анджеліна Джолі зустрілась з українськими прикордонниками
Прем'єра п'ятого сезону відбулась 6 листопада у Лос-Анджелесі. На Netflix стрічка вийде вже незабаром – 26 листопада.
Раніше Daily Mail писало, що Боббі Браун ще до початку знімань нового сезону подала заяву на Гарбора, звинувачуючи чоловіка у цькуванні та домаганні. Та варто додати, що в цій історії не йдеться про сексуальний контекст.
ЗМІ припускають, що такий спільний та яскравий вихід у світ разом свідчить про примирення акторів.
Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор, здавалося, спростували чутки про залаштункові драми,
– зауважує Deadline.
Також відомо, що і Netflix взявся за проведення внутрішнього розслідування, однак від офіційних коментарів відмовився. Ймовірно, таке рішення стрімінгової платформи пов'язане якраз із виходом у світ останнього сезону "Дивних див".
Про що буде 5 сезон "Дивних див"?
- Сюжет продовжить розповідь про осінь 1987 року, де герої об'єднались, щоб знайти й вбити Векну. Та він зникає, а уряд вводить у місті військову карантинну зону, посилюючи пошуки Одинадцятої, яка перейшла у підпілля.
- В останньому сезоні на глядачів і героїв чекає остання битва, яка буде найсмертоноснішою за все, що відбувалось раніше. Щоб подолати кошмар, доведеться об'єднати всі зусилля востаннє.
"Дивні дива" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу