У серіалі 21-річна Міллі грає Одинадцяту, а 50-річний Девід – названого батька Одинадцятої. На червоній доріжці актори позували, обіймались та усміхались, передає 24 Канал із посиланням на Deadline.

Не пропустіть Не залишилась без подарунка: Анджеліна Джолі зустрілась з українськими прикордонниками

Прем'єра п'ятого сезону відбулась 6 листопада у Лос-Анджелесі. На Netflix стрічка вийде вже незабаром – 26 листопада.

Раніше Daily Mail писало, що Боббі Браун ще до початку знімань нового сезону подала заяву на Гарбора, звинувачуючи чоловіка у цькуванні та домаганні. Та варто додати, що в цій історії не йдеться про сексуальний контекст.

Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор / Фото Getty images

ЗМІ припускають, що такий спільний та яскравий вихід у світ разом свідчить про примирення акторів.

Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор, здавалося, спростували чутки про залаштункові драми,

– зауважує Deadline.

Також відомо, що і Netflix взявся за проведення внутрішнього розслідування, однак від офіційних коментарів відмовився. Ймовірно, таке рішення стрімінгової платформи пов'язане якраз із виходом у світ останнього сезону "Дивних див".

Про що буде 5 сезон "Дивних див"?

Сюжет продовжить розповідь про осінь 1987 року, де герої об'єднались, щоб знайти й вбити Векну. Та він зникає, а уряд вводить у місті військову карантинну зону, посилюючи пошуки Одинадцятої, яка перейшла у підпілля.

В останньому сезоні на глядачів і героїв чекає остання битва, яка буде найсмертоноснішою за все, що відбувалось раніше. Щоб подолати кошмар, доведеться об'єднати всі зусилля востаннє.

"Дивні дива" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу