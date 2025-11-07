В сериале 21-летняя Милли играет Одиннадцатую, а 50-летний Дэвид – приемного отца Одиннадцатой. На красной дорожке актеры позировали, обнимались и улыбались, передает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

Премьера пятого сезона состоялась 6 ноября в Лос-Анджелесе. На Netflix лента выйдет уже скоро – 26 ноября.

Ранее Daily Mail писало, что Бобби Браун еще до начала съемок нового сезона подала заявление на Гарбора, обвиняя мужчину в травле и домогательствах. Но стоит добавить, что в этой истории речь не идет о сексуальном контексте.

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор / Фото Getty images

СМИ предполагают, что такой совместный и яркий выход в свет вместе свидетельствует о примирении актеров.

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор, казалось, опровергли слухи о закулисных драмах,

– отмечает Deadline.

Также известно, что и Netflix взялся за проведение внутреннего расследования, однако от официальных комментариев отказался. Вероятно, такое решение стриминговой платформы связано как раз с выходом в свет последнего сезона "Очень странных дел".

О чем будет 5 сезон "Очень странных дел"?

Сюжет продолжит рассказ об осени 1987 года, где герои объединились, чтобы найти и убить Векну. Но он исчезает, а правительство вводит в городе военную карантинную зону, усиливая поиски Одиннадцатой, которая перешла в подполье.

В последнем сезоне зрителей и героев ждет последняя битва, которая будет самой смертоносной за все, что происходило ранее. Чтобы преодолеть кошмар, придется объединить все усилия в последний раз.

"Очень странные дела" 5 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала