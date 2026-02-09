Де зараз зірка 90-х Сестричка Віка, яка емігрувала до США

Учора, 8 лютого, день народження святкувала українська співачка Вікторія Врадій, більш відома як Сестричка Віка. Знаменитості виповнилося 65 років.

Сестричка Віка – зірка 90-х років. Що відомо про співачку та де вона зараз, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто така Сестричка Віка?

Вікторія Врадій народилася 8 лютого 1961 року у Львові. Від львів'ян вона отримала прізвисько "Конотопська відьма". Річ у тім, що жінка відома своїм похмурим стилем, а також мешкала на вулиці Конотопська.

Свою музичну кар'єру Вікторія розпочала ще у шкільні роки. У 1976 році вона стала солісткою вокально-інструментального ансамблю "Арніка", який був популярний протягом 1970-1980-х років.

Вікторія Врадій та ВІА "Арніка" – "Тільки раз цвіте любов": слухайте пісню онлайн

Врадій навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У той час вона була солісткою джаз-рокового гурту "Лабіринт". У 1985 році колектив переїхав до міста Горький (нині Нижній Новгород, Росія).

Співачка записувала музику до фільму "Вище Радуги". Також вона працювала з культовим українським рок-гуртом "Брати Гадюкіни". Сестричка Віка посіла 1 місце на фестивалі "Червона рута" у категорії рок-виконавців. Дебютний альбом "Мамо, я дурна" Врадій презентувала у 1990 році, куди увійшло 13 пісень.

Сестричка Віка – "Мамо, я дурна": слухайте альбом онлайн

Серед інших альбомів Вікторії: "Львівський стьоб", "По цимбалах", "Тинди-ринди Forever", "Америка, голі баби".

Шлюб з Бебешком та еміграція до США

Вікторія Врадій була одружена з продюсером Володимиром Бебешком. Вони пробували розвивати кар'єру у США, проте чоловік повернувся в Україну, а співачка залишилась там. Згодом подружжя розлучилося.

Віка вирішила пристосовуватися там (у США – 24 Канал). Я не знаю деталей її перебування там. Це, здається, і ресторани були. Ну то, знаєте, смішно – лауреат "Червоної рути", а я буду в ресторані співати. Ну, нехай буде, так вирішила. І вона з того часу була в Америці,

– розповідав співак, старший брат Володимира Бебешка Левко Дурко в інтерв'ю Rostyslove Production у 2022 році.

Дурко пригадав, що десь у 2019-2020 році Сестричка Віка приїжджала до Львова. Спільних дітей у Бебешка та Врадій немає. Проте співачка народила сина Дмитра від першого чоловіка.

Вікторія Врадій / Скриншот з відео

Де зараз Сестричка Віка?

Ймовірно, зараз Сестричка Віка продовжує проживати у США, проте співачка зникла з українського інформаційного простору. У 2025 році в інтерв'ю 24 Каналу музикант Віктор Морозов розповідав, що підтримує зв'язок з Врадій. Коли Вікторія приїжджала в Україну, вони були у Львові, Києві та Харкові.

Водночас Морозов зазначив, що співачка не казала, чи планує повертатися на Батьківщину.