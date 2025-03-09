9 березня, 12:29
Шевченківська премія-2025: повний список переможців найвищої мистецької нагороди України
Основні тези
- 9 березня відбулася церемонія нагородження Шевченківською премією-2025, яка відзначила досягнення українських митців у восьми номінаціях, включаючи нову категорію "Декоративно-прикладне мистецтво".
- Серед лауреатів: Юрій Іздрик, Павло Казарін, Олександр Шимко, Богдана Півненко, Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, Василь Вовкун, Жанна Кадирова, Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак.
- Переможці отримали диплом, почесний знак та грошову винагороду в розмірі 467,2 тисячі гривень.
9 березня, в день народження Тараса Шевченка, відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів державної нагороди України, яку вручають за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Національна премія імені Тараса Шевченка 2025 року відзначила досягнення українських митців у семи номінаціях.
Річ у тім, що цьогоріч до традиційних номінацій Капітула премії додала "Декоративно-прикладне мистецтво". Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ на сайті Офісу президента.
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Хто став лауреатами Шевченківської премії – 2025
- Література – Юрій Іздрик за книгу поезій "Колекція".
- Публіцистика, журналістика – Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу" на "Українській правді".
- Музичне мистецтво – Олександр Шимко за сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Вирій" та Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 років.
- Кіномистецтво – Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, які стали творцями повнометражного фільму "Довбуш".
- Театральне мистецтво – Василь Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".
- Візуальні мистецтва – Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторії польотів".
- Декоративно-прикладне мистецтво – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за серію художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".
Кожен переможець отримав диплом, почесний знак та грошову винагороду в розмірі 467,2 тисячі гривень.
Що відомо про Національну премію імені Тараса Шевченка
- Це найпрестижніша відзнака для діячів культури в Україні.
- Її заснували в 1961 році. Спочатку вона була Республіканською, потім Державною, а з 1999 року стала Національною премією.
- Серед лауреатів Шевченківської премії – видатні українські митці: Емма Андієвська, Григорій Верьовка, Левко Лук'яненко, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Олесь Гончар, Платон Майборода, Георгій Якутович, а також гурти "ДахаБраха" і "Пікардійська терція".