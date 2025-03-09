Шевченківська премія-2025: повний список переможців найвищої мистецької нагороди України

9 березня, в день народження Тараса Шевченка, відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів державної нагороди України, яку вручають за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Національна премія імені Тараса Шевченка 2025 року відзначила досягнення українських митців у семи номінаціях.

Річ у тім, що цьогоріч до традиційних номінацій Капітула премії додала "Декоративно-прикладне мистецтво". Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ на сайті Офісу президента.

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Хто став лауреатами Шевченківської премії – 2025

Література – Юрій Іздрик за книгу поезій "Колекція".

– Юрій Іздрик за книгу поезій "Колекція". Публіцистика, журналістика – Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу" на "Українській правді".

– Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу" на "Українській правді". Музичне мистецтво – Олександр Шимко за сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Вирій" та Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 років.

– Олександр Шимко за сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Вирій" та Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 років. Кіномистецтво – Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, які стали творцями повнометражного фільму "Довбуш".

– Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, які стали творцями повнометражного фільму "Довбуш". Театральне мистецтво – Василь Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".

– Василь Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток". Візуальні мистецтва – Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторії польотів".

– Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторії польотів". Декоративно-прикладне мистецтво – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за серію художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".

Кожен переможець отримав диплом, почесний знак та грошову винагороду в розмірі 467,2 тисячі гривень.

Що відомо про Національну премію імені Тараса Шевченка