Один із лавреатів Шевченківської премії передасть грошову винагороду на закупівлю дронів для ЗСУ
- Василь Вовкун отримав Шевченківську премію в номінації "Театральне мистецтво" та вирішив передати грошову частину своєї нагороди на дрони для Збройних Сил України.
- Інші переможці Шевченківської премії-2025 включають Юрія Іздрика, Павла Казаріна, Олександра Шимка, Богдану Півненко, Олеся Саніна, Сергія Михальчука, Аллу Загайкевич, Жанну Кадирову, Валентину Карпець-Єрмолаєву, Андрія Пікуша, Марію Пікуш та Наталію Рибак.
Генеральний директор і художній керівник Львівського національного театру опери та балету Василь Вовкун отримав Шевченківську премію у номінації "Театральне мистецтво". Він заявив, що віддасть грошову винагороду на допомогу війську.
Зокрема, передасть кошти на закупівлю дронів для Збройних Сил України. Про це Василь Вовкун оголосив під час церемонії нагородження, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Теж цікаво "Ні" дискримінації: Дорофєєва, Полякова та інші зірки долучилися до нового проєкту Єфросиніної
Цьогоріч кожен лавреат Шевченківської премії отримав грошову винагороду у розмірі 484 480 гривень. Василь Вовкун сказав, що передасть ці гроші на дрони для 24-ї окремої механізованої бригади.
Зазначимо, що Василь Вовкун здобув премію у категорії "Театральне мистецтво" за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".
Для довідки! Церемонія нагородження Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулася сьогодні, 9 березня, у Національній філармонії України для дня народження видатного українського поета.
Інші переможці Шевченківської премії-2025
- "Література" – Юрій Іздрик за книгу поезій "Колекція".
- "Публіцистика, журналістика" – Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу" на "Українській правді".
- "Музичне мистецтво" – Олександр Шимко за сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Вирій" та Богдана Півненко за концертні програми 2019 – 2024 років.
- "Кіномистецтво" – Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, які стали творцями повнометражного фільму "Довбуш".
- "Візуальні мистецтва" – Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторія польотів".
- Декоративно-прикладне мистецтво – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за серію художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".