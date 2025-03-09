Один із лавреатів Шевченківської премії передасть грошову винагороду на закупівлю дронів для ЗСУ

Генеральний директор і художній керівник Львівського національного театру опери та балету Василь Вовкун отримав Шевченківську премію у номінації "Театральне мистецтво". Він заявив, що віддасть грошову винагороду на допомогу війську.

Зокрема, передасть кошти на закупівлю дронів для Збройних Сил України. Про це Василь Вовкун оголосив під час церемонії нагородження, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Теж цікаво "Ні" дискримінації: Дорофєєва, Полякова та інші зірки долучилися до нового проєкту Єфросиніної

Цьогоріч кожен лавреат Шевченківської премії отримав грошову винагороду у розмірі 484 480 гривень. Василь Вовкун сказав, що передасть ці гроші на дрони для 24-ї окремої механізованої бригади.

Зазначимо, що Василь Вовкун здобув премію у категорії "Театральне мистецтво" за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".

Для довідки! Церемонія нагородження Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулася сьогодні, 9 березня, у Національній філармонії України для дня народження видатного українського поета.

Інші переможці Шевченківської премії-2025