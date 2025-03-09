В частности, передаст средства на закупку дронов для Вооруженных Сил Украины. Об этом Василий Вовкун объявил во время церемонии награждения, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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В этом году каждый лауреат Шевченковской премии получил денежное вознаграждение в размере 484 480 гривен. Василий Вовкун сказал, что передаст эти деньги на дроны для 24-й отдельной механизированной бригады.
Отметим, что Василий Вовкун получил премию в категории "Театральное искусство" за оперу "Лис Микитась", модерн-балет "Познай себя!", театральную кантату "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков" и оперу "Диалог кармелиток".
Для справки! Церемония награждения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко состоялась сегодня, 9 марта, в Национальной филармонии Украины ко дню рождения выдающегося украинского поэта.
Другие победители Шевченковской премии-2025
- "Литература" – Юрий Издрик за книгу стихов "Коллекция".
- "Публицистика, журналистика" – Павел Казарин за проект "Публицистика военного времени" на "Украинской правде".
- "Музыкальное искусство" – Александр Шимко за сакральную мистерию для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты "Вирий" и Богдана Пивненко за концертные программы 2019 – 2024 годов.
- "Киноискусство" – Олесь Санин, Сергей Михальчук и Алла Загайкевич, которые стали создателями полнометражного фильма "Довбуш".
- "Визуальные искусства" – Жанна Кадырова за персональную выставку "Траектория полетов".
- Декоративно-прикладное искусство – Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак за серию художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи "Петриковская роспись: на защите идентичности".