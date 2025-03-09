Зокрема, передасть кошти на закупівлю дронів для Збройних Сил України. Про це Василь Вовкун оголосив під час церемонії нагородження, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Цьогоріч кожен лавреат Шевченківської премії отримав грошову винагороду у розмірі 484 480 гривень. Василь Вовкун сказав, що передасть ці гроші на дрони для 24-ї окремої механізованої бригади.

Зазначимо, що Василь Вовкун здобув премію у категорії "Театральне мистецтво" за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".

Для довідки! Церемонія нагородження Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулася сьогодні, 9 березня, у Національній філармонії України для дня народження видатного українського поета.

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