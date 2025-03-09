Зокрема, передасть кошти на закупівлю дронів для Збройних Сил України. Про це Василь Вовкун оголосив під час церемонії нагородження, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Цьогоріч кожен лавреат Шевченківської премії отримав грошову винагороду у розмірі 484 480 гривень. Василь Вовкун сказав, що передасть ці гроші на дрони для 24-ї окремої механізованої бригади.
Зазначимо, що Василь Вовкун здобув премію у категорії "Театральне мистецтво" за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".
Для довідки! Церемонія нагородження Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулася сьогодні, 9 березня, у Національній філармонії України для дня народження видатного українського поета.
Інші переможці Шевченківської премії-2025
- "Література" – Юрій Іздрик за книгу поезій "Колекція".
- "Публіцистика, журналістика" – Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу" на "Українській правді".
- "Музичне мистецтво" – Олександр Шимко за сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Вирій" та Богдана Півненко за концертні програми 2019 – 2024 років.
- "Кіномистецтво" – Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, які стали творцями повнометражного фільму "Довбуш".
- "Візуальні мистецтва" – Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторія польотів".
- Декоративно-прикладне мистецтво – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за серію художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".