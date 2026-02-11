"Файна Юкрайна", "Караоке на Майдані" та інші: телешоу 2000-х, які обожнювали мільйони

У 2000-х українське телебачення було наповнене безліччю цікавих шоу, які щодня дивилися мільйони. Тоді не було ютубу, соцмереж, тож увечері після роботи українці проводили час за переглядом улюблених програм.

24 Канал згадує ті телепроєкти, які назавжди закарбувалися в нашій пам'яті і викликають лише приємні спогади.

"Форт Буаяр"

Це українська версія французького телешоу. Програма зібрала разом артистів, спортсменів, співаків та інших відомих людей. Ведучими були режисер Григорій Гладій та акторка Віта Смачелюк. Команди, що складалися з відомих людей, проходили важкі випробовування, шукали підказки, переміщали предмети, розгадували головоломки, тощо. Усі вони змагались за монети у скрині. У команди було дві хвилини, щоб зібрати якомога більше монет. Виграш витрачали на благодійність.

"Територія А"

Передвісник більш відомої "Фабрики зірок". "Територія А" увійшла в історію української музики та українського телебачення як перший телевізійний хіт-парад кліпів українською мовою. Анжеліка Рудницька та Олександр Бригинець зробили великий вклад у розвиток української музики в ті часи, коли це ще не було так популярно як сьогодні.

Віктор Павлік, "Аква-Віта", Оля Полякова, Ірина Білик, "Скрябін", Брати Гадюкіни, "Океан Ельзи", "Друга Ріка", "ТНМК", "Тартак" та інші виконавці розпочали свій шлях або ж підсилили свою популярність саме на цьому шоу. Агенція "Територія А" існує і нині. Вона реалізує культурні проєкти та проводить благодійні заходи.

"Майданс"

Це шоу було внесено до "Книги рекордів Гіннеса" як наймасштабніше телевізійне шоу! Адже під час нього танцювала майже вся країна. 12 найбільших міст України, сотні людей у кожному з них на чолі з хореографами готували танцювальні номери, які представляли на Майдані Незалежності у Києві. Проєкт закінчився гала-концертом. Статус танцювальної столиці здобув Кропивницький, а згодом Київ.

"Ігри патріотів"

Якщо ви також хвилювались під час випробовування "гірка", значить точно пам'ятаєте це шоу! Українська адаптація французького ігрового телешоу, яке вів Кузьма Скрябін, мало кого залишала байдужим. Чотири команди, справжня корида, кмітливість та витривалість – це все про це шоу!

"Шиканемо"

Що для нас десять тисяч гривень? Для кожного ця сума відчувається по-різному, але витратити її точно не важко. А от у далекому 2006 році позбутись такої суми вдавалось не кожному. Ведучим проєкту був Андрій Кузьменко і головним завданням учасників було витратити десять тисяч гривень за двісті хвилин.

"Галопом по Європах"

Що б ви робили, якби вам запропонували поїхати безкоштовно закордон із незнайомцем, так ще й прямо зараз? Реакцію та хід дій інших людей ви могли побачити у шоу "Галопом по Європах". Динамічне та інтригуюче шоу з ведучим Ігорем Пелихом та його співведучим "Фоззі" доводило, що часом нам щастить побачити світ, але треба де з ким домовитись.

"Караоке на майдані"

Рейтинги програми зашкалювали. Передивляючись шоу, можна побачити, хто робив свої перші кроки до слави саме біля Ігоря Кондратюка з капелюхом у руках. Серед них і Тіна Кароль, Віталій Козловський, Макс Барських, "Антитіла", KADNAY та багато інших артистів. До речі, минулого року було знято декілька випусків повернення шоу.

"Файна Юкрайна"

Вони знімали скетчі задовго до появи тіктоку. Антон і Марічка, продюсер Валентин та інші персонажі стали легендарними. Минуло понад 15 років, а меми про "красіву кабилу", "багіню" чи "карати клятих москалів" живуть з нами досі. Доволі цікаво передивлятись це шоу і розуміти, наскільки усе змінилось. Сергій Притулазараз – один з найактивніших волонтерів України, постійно допомагає ЗСУ, а Андрій Молочний виявився зрадником і підтримує війну.

"Підйом"

Понад 15 років разом із цією телепрограмою українці збиралися до школи, в університет, на роботу. Найбільш легендарними ведучими були Маша Єфросініна з Юрієм Горбуновим та Сергій Притула, Олександр Педан й Оля Фреймут. Ранкова розважальна програма дарувала мільйонам українців позитивний настрій на цілий день, саме тому про неї згадують з особливим теплом та ностальгією.

