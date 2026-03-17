"Оскар" зі сталі пошкодженого вагона: Шон Пенн отримав унікальний подарунок від українців
Американський актор Шон Пенн укотре приїхав до України та підтвердив свою чітку позицію у підтримці нашого народу. Через візит до Києва артист пропустив церемонію нагородження Оскара.
Шон Пенн не залишився без статуетки, яку мав отримати 16 березня в Лос-Анджелесі. Натомість йому вручили залізний "Оскар" від Укрзалізниці. Відео опублікували на інстаграм-сторінці.
До слова Велике серце, в якому вміщаються всі українці, – Сєрга показав нове фото із Шоном Пенном
Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський вручив Шону Пенну залізну статуетку, схожу на ту, яку отримують переможці Оскара. Вона виготовлена зі сталі вагона, що був пошкоджений через російський обстріл.
Це все – справжні скарби, дякую,
– відповів Шон Пенн.
"Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами. І ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", - додали у підписі до ролика.
Зазначимо, що вже не вперше Шон Пенн жертвує Оскаром заради України. У листопаді 2022 року він подарував одну зі своїх статуеток Володимиру Зеленському – як символ віри в перемогу України, пише BBC.
Як Шон Пенн підтримує Україну?
- Американський актор з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну. Він приїздив до Києва уже кілька разів за час великої війни. 24 лютого 2022 року Шон Пенн теж був в Україні. Він працював над фільмом про Володимира Зеленського, але натомість стрічка трансформувалась у картину про події війни в Україні. Прем'єра відбулась на Берлінале-2023.
- Також Шон Пенн зіграв в українському кіноальманасі Мирослава Слабошпицького "Війна очима тварин". Гонорар актора складав 1 долар – адже за правилами Гільдії кіноакторів США, він не може працювати безплатно.
- Шон Пенн знову приїхав до України у березні цього року. Задля неанонсованого візиту він пропустив церемонію нагородження Оскара. Шон Пенн здобув перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Одна битва за іншою".