"Оскар" зі сталі пошкодженого вагона: Шон Пенн отримав унікальний подарунок від українців

Американський актор Шон Пенн укотре приїхав до України та підтвердив свою чітку позицію у підтримці нашого народу. Через візит до Києва артист пропустив церемонію нагородження Оскара.

Шон Пенн не залишився без статуетки, яку мав отримати 16 березня в Лос-Анджелесі. Натомість йому вручили залізний "Оскар" від Укрзалізниці. Відео опублікували на інстаграм-сторінці.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський вручив Шону Пенну залізну статуетку, схожу на ту, яку отримують переможці Оскара. Вона виготовлена зі сталі вагона, що був пошкоджений через російський обстріл.

Це все – справжні скарби, дякую,

– відповів Шон Пенн.

Шон Пенн отримав особливий подарунок від України: відео

"Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами. І ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", - додали у підписі до ролика.

Зазначимо, що вже не вперше Шон Пенн жертвує Оскаром заради України. У листопаді 2022 року він подарував одну зі своїх статуеток Володимиру Зеленському – як символ віри в перемогу України, пише BBC.

