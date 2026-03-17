Велике серце, в якому вміщаються всі українці, – Сєрга показав нове фото з Шоном Пенном
- Шон Пенн пропустив церемонію нагородження Оскара, щоб відвідати Україну, де його підтримка важлива для українців.
- Коля Сєрга поділився новим фото з актором, подякувавши йому за підтримку і назвавши "одним з найважливіших стовпів для підтримки українського духу у світі".
Голлівудський актор Шон Пенн пропустив церемонію нагородження Оскара, щоб відвідати Україну. Нове фото з зіркою і ларуатом престижної премії показав Коля Сєрга.
Співзасновник "Культурного десанту" поділився новим фото з Шоном Пенном на своїй інстаграм-сторінці. Ймовірно, Коля Сєрга зустрівся з актором з нагоди його приїзду до Києва.
У дописі Коля Сєрга привітав Шона Пенна з черговою перемогою на Оскарі. Він припустив, що ні в кого не було сумнівів з приводу того, чи справді він здобуде перемогу. Навіть у самого Шона – і саме тому він дивився церемонію, перебуваючи в Україні.
Музикант пригадав, як Кіран Калкін сказав, що Пенн не присутній залі бо "не може" або "не хоче". Але це не зовсім так.
Він не був в залі, тому що був там, де він украй необхідний. Де його підтримка допомагає людям триматись, і де ціна його присутності вимірюється не спалахами фотокамер і білосніжними посмішками, а вірою і натхненням людей, які виборюють місце для світла у світі навислої темряви,
– написав Коля Сєрга.
Коля Сєрга з Шоном Пенном / Фото з інстаграму Колі Сєрги
Військовий подякував Шонові Пенну за підтримку від імені всіх українців та назвав його "одним з найважливіших стовпів для підтримки українського духу у світі".
Дякую за твоє величезне серце, в якому поміщаються всі українці, і є ще навіть трохи вільного місця,
– підсумував Сєрга.
Нагадаємо, в Україні Шон Пенн також зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Про це лідер країни повідомив у своїх соцмережах. Деталі зустрічі не розголошуються.
Що відомо про приїзд Шона Пенна до України?
- Вночі 16 березня у Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження премії Оскар. Шон Пенн здобув перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за участь у фільмі "Одна битва за іншою".
- Та актора не було на події. У пресі подейкували, що актор відправився до Європи, адже має заплановану поїздку до України. Замість престижної церемонії він обрав підтримати український народ – і цей його вибір гучніший за тисячі слів.
- Згодом стало відомо, що Шон Пенн справді прибув до Києва з неанонсованим візитом. Його приїзд зберігали у таємниці.