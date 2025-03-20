Для мене це важливо, – Сімбочка пояснила, чому їй було соромно за Parfeniuk після пологів

Тікток-блогерка Сімбочка дала велике інтерв'ю, де розповіла про стосунки з колишнім нареченим – співаком Parfeniuk. Вона зізналась, який вчинок артиста після пологів її розчарував.

Сімбочка (справжнє ім'я – Каріна) зізналась, що відчувала сором за свого нареченого після народження дитини. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб Василя Тимошенка.

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Блогерка поділилась, що не отримала від Parfeniuk навіть квітів після пологів, хоч інші друзі засипали її подарунками. Це стало для неї розчаруванням.

Мені навіть квіти не подарували, коли я народила. Це було складно, купити квіти? Я думаю, що ні. Для людини, яка подарувала тобі сенс життя – твою дитину. Я не кажу про прикраси, машини, хоча б квіти принести в пологовий. Мені було соромно, що прийшов Ден Повєткін, Машуковський з подарунками й квітами, а він без нічого,

– пригадала Сімбочка.



Parfeniuk, Олег Машуковський та Сімбочка / Фото з інстаграму блогерки

Тікток-зірка розповіла, що заплющувала очі на таку поведінку Parfeniuk й не хотіла підіймати цю тему. Вона лиш жартувала з цього приводу.

"Це було дуже важливо для мене, але не головне. Закривала очі, бо дуже сильно любила цю людину. без цього якось люди живуть. Думаю: ще зміниться, навчиться залицятися до дівчини", – додала Сімба.

Нагадаємо, Parfeniuk і Сімбочка стали батьками навесні минулого року, а вже восени пара оголосила про розставання. Не так давно співак шокував зізнанням про шантаж з боку колишньої дівчини.