Служить чотири роки, – Валерій Харчишин розповів, яке звання має його син-військовий

- Син Валерія Харчишина, Дмитро, служить у Збройних силах України і має звання лейтенанта.
- Валерій Харчишин не служить через проблеми зі здоров'ям, але підтримує армію благодійними концертами та волонтерством.
Син Валерій Харчишин, лідера гурту "Друга Ріка", Дмитро до початку повномасштабного закінчив філософський факультет і вважав, що війни виникають через людську дурість. Проте після 2022 року його життя кардинально змінилося – уже кілька років він служить у Збройних силах України.
Музикант в інтерв'ю для РБК-Україна LIFE вперше розповів про звання свого сина і поділився новими подробицями його служби.
Повномасштабне вторгнення Росії Дмитро з татом зустрів у Гостомель. Тоді йому було трохи більше як 20 років.
Малий – це приклад частини громадянського суспільства. Він зрозумів, що прийшла біда. Батько показав, як збирається рушниця – усе, вперед. Він ввечері мені прозвітував, що в нього зброя на руках,
– пригадав Валерій Харчишин.
Дмитро розпочав службу сапером на північному напрямку. Саме там він уперше зіткнувся з серйозним розчаруванням.
Розчарування було в той момент, коли його побратим, з яким він мобілізувався, сказав, що йому набридло рити й розставляти міни, потім їх збирати. Копаємо, копаємо, копаємо, копаємо. Оскільки той уже раніше воював, він був в АТО, потім в ООС, він мав досвід і пішов у третю штурмову. На жаль, він загинув. Я ніколи не бачив, щоб мій син так плакав, страждав, коли загинув його побратим,
– розповів Валерій.
З часом Дмитро зміг знайти своє місце у війську і продовжує службу. Сьогодні він має офіцерське звання лейтенанта.
Він донині військовий. Він розуміє, що тягне цю лямку. Я не думаю, що він щасливий, але він має це робити,
– сказав Харчишин.
При цьому він зазначив, що ніколи не втручався у військову кар'єру сина.
Дмитро проходив різні навчання, зокрема і за кордоном – у Франції. Також він навчався на офіцерських курсах і здобуває військову освіту у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова.
Чому Валерій Харчишин не служить?
- В артиста проблеми зі здоров'ям – у нього лише одна нирка, тому його офіційно визнали непридатним до військової служби.
- Втім музикант активно підтримує армію іншим способом. Разом із гуртом "Друга Ріка" він проводить благодійні концерти, займається волонтерством і допомагає збирати кошти для українських військових.
- Співак переконаний: якщо людина сьогодні не на фронті, вона повинна робити все можливе для підтримки тих, хто воює.
- Також Харчишин заявив, що якби його син не пішов добровольцем до війська, він сам був би готовий зробити цей крок. Хоча у нього немає військової професії, музикант каже, що вміє стріляти, керувати різними автомобілями та міг би виконувати технічну роботу. Про це Валерій розповідав в інтерв'ю Аліні Доротюк.