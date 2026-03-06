Служить чотири роки, – Валерій Харчишин розповів, яке звання має його син-військовий

Син Валерій Харчишин, лідера гурту "Друга Ріка", Дмитро до початку повномасштабного закінчив філософський факультет і вважав, що війни виникають через людську дурість. Проте після 2022 року його життя кардинально змінилося – уже кілька років він служить у Збройних силах України.

Музикант в інтерв'ю для РБК-Україна LIFE вперше розповів про звання свого сина і поділився новими подробицями його служби.

Повномасштабне вторгнення Росії Дмитро з татом зустрів у Гостомель. Тоді йому було трохи більше як 20 років.

Малий – це приклад частини громадянського суспільства. Він зрозумів, що прийшла біда. Батько показав, як збирається рушниця – усе, вперед. Він ввечері мені прозвітував, що в нього зброя на руках,

– пригадав Валерій Харчишин.

Дмитро розпочав службу сапером на північному напрямку. Саме там він уперше зіткнувся з серйозним розчаруванням.

Розчарування було в той момент, коли його побратим, з яким він мобілізувався, сказав, що йому набридло рити й розставляти міни, потім їх збирати. Копаємо, копаємо, копаємо, копаємо. Оскільки той уже раніше воював, він був в АТО, потім в ООС, він мав досвід і пішов у третю штурмову. На жаль, він загинув. Я ніколи не бачив, щоб мій син так плакав, страждав, коли загинув його побратим,

– розповів Валерій.

З часом Дмитро зміг знайти своє місце у війську і продовжує службу. Сьогодні він має офіцерське звання лейтенанта.

Він донині військовий. Він розуміє, що тягне цю лямку. Я не думаю, що він щасливий, але він має це робити,

– сказав Харчишин.

При цьому він зазначив, що ніколи не втручався у військову кар'єру сина.

Дмитро проходив різні навчання, зокрема і за кордоном – у Франції. Також він навчався на офіцерських курсах і здобуває військову освіту у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова.

